Nach dem Tod von vier Regierungssoldaten in der Ostukraine hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj mit Kremlchef Wladimir Putin telefoniert. „Ich bitte Sie, auf die andere Seite einzuwirken, damit die Ermordung unserer Menschen beendet wird“, habe er Putin gesagt, wie Selenskyj am Mittwoch vor Journalisten mitteilte. Das Telefonat dauerte nach Angaben Selenskyjs sehr lange. Es war erst das zweite Mal, dass beide Staatschefs direkt miteinander sprachen.

Putin betonte einer Mitteilung des Kreml zufolge, dass die ukrainischen Truppen das Feuer einstellen müssten. Der Friedensplan müsse konsequent eingehalten werden, hieß es. Ein „konstruktiver Dialog“ zwischen den Konfliktparteien sei notwendig.

Die Regierungssoldaten waren am Vortag trotz einer erneuten unbefristeten Waffenruhe bei Kämpfen mit prorussischen Separatisten im Gebiet Donezk getötet worden. Teile der Gebiete Luhansk und Donezk werden seit 2014 von Separatisten beherrscht, die von Russland unterstützt werden.

Bei einem weiteren Telefonat mit dem französischen Präsidenten habe Emmanuel Macron Selenskyj zugesichert, sich für einen neuen Gipfel im sogenannten Normandie-Format einzusetzen. Macron wolle sich mit Putin und Bundeskanzlerin Angela Merkel bei einem Treffen Mitte August über ein Vierertreffen abstimmen, hieß es aus Kiew und Paris. „Ich möchte, dass das ungeachtet aller vorherigen diplomatischen Vereinbarungen stattfindet, damit wir auf menschliche Art miteinander umgehen und begreifen, dass das sehr wichtig ist“, sagte der ukrainische Präsident.

Die Bundesregierung zeigte sich besorgt über die Gewalt in der Ostukraine. „Wir hoffen jetzt, dass es uns gelingt, das einzudämmen, die Situation friedlich zu halten und in Gespräche einzusteigen“, sagte die Sprecherin des Auswärtigen Amts, Maria Adebahr.

Selenskyj regiert die Ex-Sowjetrepublik seit Mai. Eines seiner Hauptversprechen im Wahlkampf war die Beendigung des blutigen Konflikts in der Ostukraine. UN-Schätzungen zufolge sind in dem Konflikt bereits rund 13 000 Menschen getötet worden. Ein unter anderem mit deutscher Hilfe ausgearbeiteter Friedensplan ist nur in Ansätzen realisiert.

