Berlin

Die Grünen hielten sich am Sonntag auffällig zurück. Zwar könnten sie von den Turbulenzen in der SPD noch einmal enorm profitieren und sich nach dem Rückzug von Partei- und Fraktionschefin Andrea Nahles endgültig auf Platz zwei des Parteiensystems etablieren. Dennoch blieb es ruhig.

Die Parteivorsitzenden Annalena Baerbock und Robert Habeck ließen lediglich zwei dürre Sätze verbreiten: „Respekt, dass Andrea Nahles hier eine klare Entscheidung trifft. Wir hoffen, dass die SPD rasch ihre Personalfragen klärt und sich dann mit neuer Kraft auf ihre Aufgaben konzentrieren kann." Interviews? Fehlanzeige. Auch bei Anne Will am Sonntagabend standen grüne Spitzen nicht auf der Gästeliste.

Allein der ehemalige Parteichef Cem Özdemir äußerte sich zunächst noch. Er sagte dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND): „Unser Land steht vor großen Herausforderungen. Die Europäische Union bestimmt ihren Kurs für die nächsten Jahre, Donald Trump fordert unser Wirtschaftsmodell heraus, gleichzeitig stehen unsere Leitindustrien durch die Digitalisierung und notwendige Ökologisierung vor wesentlichen Veränderungen.“ Er fügte hinzu: „Wir brauchen eine handlungsfähige Bundesregierung, die endlich auch die Bekämpfung der Klimakrise mit entschlossenen Handlungen angeht, statt im Stillstand zu verharren.“

Immer öfter auf Platz zwei

In den Worten von allen drei Spitzengrünen schwang mit: Wenn diese Regierung es nicht schafft, dann muss es eine andere schaffen. Weiter gingen Baerbock, Habeck und Özdemir nicht.

Dies könnte damit zu tun haben, dass die Grünen die Aufmerksamkeit nicht unnötigerweise auf sich selbst lenken wollen in einem Augenblick, in dem die Bundesregierung sich noch sortieren muss. Es hat aber ganz sicher damit zu tun, dass die Grünen nicht gefragt werden wollen, ob sie jetzt nicht anstelle der Sozialdemokraten in die Bundesregierung eintreten möchten. Denn sie täten das dann auf der Basis ihres Wahlergebnisses bei der Bundestagswahl 2017, bei der sie 8,9 Prozent holten – und nicht auf der Basis jener jüngsten Umfragen, die sie bei 20 Prozent oder gar 27 Prozent sahen. Bundesgeschäftsführer Michael Kellner hat in der ARD bereits betont, seine Partei stehe als Ersatzspieler nicht zur Verfügung.

Es spricht also viel dafür, dass sich die Grünen in den kommenden Tagen weiter zurück halten werden. Zugleich darf man sicher sein: Für den Ernstfall – sprich: Neuwahlen – wären sie vorbereitet.

Von Markus Decker/RND