Jena/Berlin

„Täter fühlen sich durch den aktuellen Rechtsruck gestärkt“, sagte Judith Porath, Geschäftsführerin des Vereins Opferperspektive Brandenburg, am Dienstag in Leipzig.

„Es gibt eine Radikalisierung in der Mitte der Gesellschaft“, ergänzte Matthias Quent vom Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft in Jena. „In Ostdeutschland ist die Situation besonders brenzlig.“

Die Opferberatungsstellen zählten im Vorjahr 1212 rechte, rassistische und antisemitische Angriffe in den ostdeutschen Bundesländern, acht Prozent mehr als 2017. 1789 Menschen waren demnach direkt von den Taten betroffen.

Die offiziellen Statistiken weichen von den Zahlen der Beratungsstellen in der Regel ab. Die Experten kritisierten, dass Betroffene wegen negativer Erfahrungen mit Ermittlungsbehörden Übergriffe nicht mehr anzeigten. Das Vertrauen in deren Arbeit fehle, Verfahren zögen sich häufig über einen langen Zeitraum. Dadurch fühlten sich Täter wiederum bestärkt, sagte Teresa Lauß von der Beratungsstelle ezra in Thüringen.

