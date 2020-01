Münzgeld: Der Ballast im Portemonnaie

Hannover

Der Vorstoß aus der EU kommt nicht gerade unüberlegt: 2018 zeigte erstmals ein Kommissionspapier, dass der Aufwand bei der Herstellung von 1-Cent- und 2-Cent-Münzen in keinem Verhältnis zum Nutzen steht, geschweige denn zum Nennwert. Das ist wohl auch gelebte Erfahrung seit Jahrzehnten: Man ist doch eher glücklich, wenn man den Ballast im Portemonnaie los wird, siehe Supermarktkasse.

Auch die Zeitumstellung ist ins Stocken geraten

Es ist jedoch das Schicksal der EU, dass jeder noch so gute Vorschlag auch auf Misstrauen stößt. Verbürgt ist etwa der Einwand des CSU-Europaabgeordneten Markus Feber, der den Brüsseler Geheimplan durchschaut haben will, an dessen Ende, Gott bewahre, die Abschaffung des Bargelds steht. Was dann aber wohl, wenn schon kein Hirngespinst, so doch mindestens eine gewaltige Fehleinschätzung der Durchsetzungskraft der EU-Kommission ist. Schon die Abschaffung der Zeitumstellung ist ja irgendwie ins Stocken geraten, obwohl man sich darin eigentlich seit einem Jahr einig ist.

Die Zahlung mit dem Handy: Deutschland hängt hinterher

Herr Feber könnte sich vielleicht auch für die flächendeckende Möglichkeit zur Kartenzahlung einsetzen: Die unerschütterliche Liebe zum Bargeld hat viel zu oft auch Deutschlands Händler im Griff, während im Ausland schon die Zahlung mit dem Handy Standard ist – meist übrigens auf- oder abgerundet.

Von Fabian Mast