Berlin

Sorge um Bundeskanzlerin Angela Merkel: Innerhalb weniger Tage hat sie einen zweiten heftigen Zitteranfall bei einem öffentlichen Auftritt erlitten. Während der Ernennung der neuen Justizministerin Christine Lambrecht ( SPD) am Donnerstag durch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier fing die Kanzlerin im Schloss Bellevue – neben dem Staatsoberhaupt stehend – wieder an, am ganzen Körper zu zittern. Zwischendurch ließ das Zittern etwas nach. Als sie sich anschließend bewegte, wurde es besser.

Auch die internationalen Medien haben den Vorfall inzwischen aufgegriffen. So twitterte etwa die Berlin-Korrespondentin der „ New York Times“, dass die Zeitung beim ersten Mal bewusst auf die Berichterstattung verzichtet habe, schließlich sei es an dem Tag heiß gewesen. Nun aber – nach dem zweiten Anfall – berichtet die Zeitung doch.

Die meisten internationalen Medien beschränken sich darauf, nachrichtlich über den Vorfall zu berichten. So titeln etwa der US-Sender CNN und die „ Financial Times“ auf ihren Webseiten: „ Angela Merkel zittert zum zweiten Mal innerhalb von Wochen“. Auch britische Medien wie der „ Guardian“ oder die BBC berichten darüber.

Das Boulevard-Blatt „ Sun“ titelt: „ Angela Merkel zittert zum zweiten Mal innerhalb von neun Tagen unkontrolliert und weckt Sorge um ihre Gesundheit“. Der britische „Telegraph“ fragt: „Was verursachte das Zittern bei Angela Merkel?“

Die spanische Zeitung „ El Mundo“ kommentierte den Vorfall sogar: „Die Tatsache, dass Angela Merkel innerhalb von einer Woche zwei Mal Zitteranfälle an den Händen und den Beinen erlitten hat, hat die Gerüchte um ihren Gesundheitszustand angeheizt (...) Merkel hat diese Störungen auf Wassermangel bei großer Hitze zurückgeführt. Aber es gibt andere Probleme, die die gleichen Symptome auslösen können, wie etwa Stress, Hormonprobleme oder neurodegenerative Erkrankungen. Die deutsche Regierung betont immer wieder, Merkel gehe es gut. Aber sowohl die Verantwortung, die sie trägt, als auch das Gewicht Deutschlands zwingen die Bundeskanzlerin zur Transparenz. Sie muss offen darlegen, wie es um ihre Gesundheit steht.“

Inzwischen scheint es Merkel wieder besser zu gehen. Sie ist zum G20-Gipfel nach Japan gereist und traf dort bereits Donald Trump.



Der Vorfall im Schloss Bellevue im Video:



Von RND/das