Es ist ein erschreckendes Foto: Mehrere große Mülltonnen sind heillos überfüllt. Daneben liegt auf dem Rasen noch jede Menge mehr Abfall. Plastiktüten, leere Flaschen - der Rasen ist übersäht mit Müll.

In sozialen Netzwerken, vor allem auf Facebook, wird dieses Foto tausendfach geteilt - was an sich nicht schlecht ist, denn auf eine derartige Verschmutzung eines Parks kann man eigentlich nicht oft genug hinweisen. Allerdings werden in den Posts die Falschen verantwortlich gemacht für die Vermüllung. Denn geteilt wird das Foto mit dem Hinweis, dass dies das Ergebnis eines Klimastreiks am Freitag im Hyde Park in Sydney sei. Das ist aber offensichtlich falsch, wie der "Guardian" berichtet.

Demnach stammt das Foto (erstens) nicht aus Australien und (zweitens) schon aus dem April. Außerdem gab es am Freitag in besagtem Park in Sydney gar keine Klimademonstration.

Viral misinformation doing rounds. This pic is from an event in Hyde Park, London in April unrelated to climate protests. https://t.co/Ro1fcFLcyS pic.twitter.com/G5aaKLiDzd — Matt Burke (@matttburke) September 20, 2019

Das alles lässt sich mit wenigen Klicks herausfinden, denn das Foto kursiert nicht zum ersten Mal. Schon im April war das Foto verwendet worden, um Klimademonstranten Doppelmoral zu unterstellen. Schon damals wurde schnell klar, dass das Bild dazu nicht taugt. Denn seinerszeit hatte die Verwaltung der königlichen Parks in London darauf hingewiesen, dass das Foto nichts mit Klimaprotesten zu tun hat. Vielmehr sei der Müll die Hinterlassenschaft einer inoffiziellen Veranstaltung im Londoner Hyde Park.

Die Parkverwaltung versah ihre Nachricht noch mit einem ernsten Hinweis: "Es kostet uns jedes Jahr Millionen, die Parks von Müll zu säubern" - egal, wer ihn hinterlässt.

There's a lot of incorrect information doing the Twitter rounds this morning. This photo is the result of an unofficial event in Hyde Park on Saturday, not the #ExtinctionRebellion protestors in Marble Arch.



It costs us millions to clear #litter every year. Please take it home. pic.twitter.com/F1JtAqmnVO — Royal Parks (@theroyalparks) April 23, 2019

