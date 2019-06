Wien

Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft ermittelt gegen Ex-FPÖ-Chef und Ex-Vizekanzler Heinz-Christian Strache. Das wurde dem österreichischen Magazin „profil“ aus Justizkreisen bestätigt. Der Verdacht lautet auf Untreue. Strache wird damit verdächtigt, dasselbe Delikt begangen zu haben wie Ex-FPÖ-Fraktionschef Johann Gudenus. Über die Ermittlungen gegen Gudenus berichtete „profil“ bereits vor zwei Wochen.

Strache hatte in dem geheim auf Ibiza aufgenommenen Video bekanntlich angedeutet, dass es „gemeinnützige Vereine“ gebe, über die mutmaßlich verbotene Parteispenden an die FPÖ fließen würden. Recherchen brachten insgesamt fünf Geheimvereine im FPÖ-Umfeld zutage. Drei der Vereine sammelten laut „profil“ in den vergangenen Jahren insgesamt mehr als 600.000 Euro an Spenden ein.

Straches Anwalt will sich nicht äußern

Straches Anwalt Johann Pauer erklärte dem Magazin, er werde sich „zu laufenden Strafverfahren“ nicht äußern. Wegen des Ibiza-Videos hat Strache mehrere Anzeigen gegen Unbekannt in Deutschland gestellt.

