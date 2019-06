Deutschland/Welt Klimaproteste - Luisa Neubauer: „Wir halten zivilen Ungehorsam für legitim“ Werden die Schülerstreiks jetzt radikaler? „Fridays for Future“ erklärt sich solidarisch mit den Tagebau-Besetzern von „Ende Gelände“. Warum sie trotzdem eine andere Strategie verfolgen, erklärt „Fridays for Future“-Sprecherin Luisa Neubauer.

Fridays in Aachen: Luisa Neubauer bei der größten „Fridays for Future“-Demonstration mit 40.000 Teilnehmern am vergangenen Freitag. Quelle: imago images / MiS