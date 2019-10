Immer wieder wurden in Zwickau Mahnmale für die Opfer des Nationalsozialistischen Untergrunds (NSU) zerstört. Der 17-jährige Jakob Springfeld will sich damit nicht abfinden - und startet eine Aktion, um der Toten zu gedenken. Was ihn dazu bewegt und weshalb er auf rechten Widerstand stößt, erzählt er im Interview.