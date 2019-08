Wie viele Lehrstellen gibt es, wie viele Schulabbrecher? Und wie steht es um die Kenntnisse in Lesen und Mathe? All das sind Faktoren, die in die jährliche Studie “Bildungsmonitor” einfließen. Nun gibt es das Ergebnis: Sachsen bleibt demnach an der Spitze, nur das Schlusslicht ist ein anderes.