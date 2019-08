Amman

Es ist die erste Auslandsreise der neuen Bundesverteidigungsministerin – und die hat gleich einen dringlichen Hintergrund. Annegret Kramp-Karrenbauer besucht einen Monat nach ihrem Amtsantritt Jordanien und den Irak.

Das Bundestags-Mandat für die dort im Rahmen der internationalen Anti-IS-Koalition stationierten Bundeswehrsoldaten läuft Ende Oktober aus. Ob und wie es fortgesetzt wird, ist angesichts von Bedenken in der SPD offen.

Kramp-Karrenbauer machte ihr Bestreben deutlich, das Mandat zu verlängern, wenn auch in möglicherweise veränderter Form. Die Bundeswehr leiste in der Region mit Aufklärungsflügen und Ausbildung von Sicherheitskräften „einen international anerkannten Beitrag“ zur Anti-IS-Mission, sagte die Ministerin vor ihrem Abflug in Berlin. Der Islamische Staat sei zwar zurückgedrängt, aber nach wie vor existent.

Denkbar scheint, dass Deutschland künftig vermehrt zivile Organisationen in der Region fördert. Mit ihren Gesprächspartnern aus der Politik werde auch darüber gesprochen, welches Engagement neben dem Einsatz von Militär notwendig sei, „um Stabilität und Sicherheit in der Region zu erreichen“, sagte Kramp-Karrenbauer.

450 Bundeswehrsoldaten in Jordanien und im Irak

Ob dies dazu führen würde, dass die Höchstgrenze von 800 Soldaten, die das Mandat derzeit vorsieht, reduziert wird, ist offen.

Derzeit sind im Rahmen der internationalen Anti-IS-Mission rund 450 Soldaten im Einsatz in Jordanien und im Irak. Von Jordanien aus fliegen Bundeswehrsoldaten im Rahmen der Aufklärungsflüge über Syrien und angrenzenden Ländern. Hier sind rund 290 deutschen Soldaten stationiert.

Im nordirakischen Erbil bilden rund 100 Bundeswehrsoldaten Sicherheitskräfte aus, weitere 50 deutsche Soldaten tun dies in der Nähe der Hauptstadt Bagdad.

Nach dem Besuch in Jordanien, wo unter anderem ein Treffen mit König Abdullah auf dem Programm steht, fliegt Kramp-Karrenbauer weiter in den Irak.

Debatte über Einsatz am Persischen Golf

Neben der Anti-IS-Mission gibt es seit einigen Wochen eine Debatte über den Einsatz der Bundeswehr im Persischen Golf. Nach die USA das Internationalen Atomabkommens mit dem Iran aufgekündigt haben, hat sich die Lage dort zugespitzt: Großbritannien und Iran haben gegenseitig Frachtschiffe festgesetzt.

Die Aufforderung der USA zur Beteiligung an einem US-geführten Einsatz hat die Bundesregierung bislang abgelehnt. Nun wird über eine zusätzliche Mission unter Kommando der EU beraten. Ein Mandat der Vereinten Nationen (Uno), wie es für internationale Einsätze eigentlich üblich ist, steht nicht zur Debatte.

Von Daniela Vates/RND