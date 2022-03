Berlin

Beim Bund-Länder-Treffen ist es am Donnerstag nach Informationen des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND) zur scharfen Auseinandersetzung zwischen Kanzler Olaf Scholz und mehreren Ministerpräsidenten über das geplante Infektionsschutzgesetz des Bundes mit dem Wegfall der meisten Corona-Schutzmaßnahmen zum 20. März trotz hoher Infektionszahlen gekommen.

Die Mehrzahl der Länder lehne die Änderungen an dem Gesetz ab, über die Bundestag und Bundesrat an diesem Freitag abstimmen, hieß es in Teilnehmerkreisen. Scholz habe die Kritik ins Leere laufen lassen, indem er sich für die Diskussion bedankt und zum nächsten Tagesordnungspunkt übergeleitet habe.

Ende der Corona-Auflagen zu Frühlingsbeginn: Welche Absicherungen sind noch nötig?

Der Gesetzentwurf sieht vor, dass die Länder dann nur noch zusätzliche Schutzmaßnahmen erlassen können, wenn sie „Hotspot-Regionen“ einrichten. Bis zum 2. April wird eine Übergangsfrist gelten. Generell sollen von Sonntag an nur noch wenige allgemeine Schutzregeln mit Masken- und Testvorgaben in Einrichtungen für gefährdete Gruppen gelten. Nach Ansicht des Bundes haben die Länder aber genügend Möglichkeiten, selbst und individuell zu entscheiden.

Kretschmann beklagt Umgang mit Ländern

Baden-Württembergs Regierungschef Winfried Kretschmann beklagte, einen solchen Umgang mit den Ländern habe es „noch nie“ gegeben. Den Ländern werde alles aus der Hand genommen. Er verstehe nicht, warum es zu diesem „Bruch“ von Seiten des Bundes komme, sagte der Grünen-Politiker nach RND-Informationen.

Niedersachsens Ministerpräsident und Parteikollege von Scholz, Stephan Weil (SPD), wurde mit den Worten zitiert: „Ich halte das nicht für vertretbar.“ Die Pandemie sei eben nicht vorbei. Der Bund müsse die Verantwortung für die Konsequenzen tragen. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) habe es einen großen Frust genannt, dass partiell einfache Maßnahmen wie das Maskentragen entfielen. Das widerspreche auch der Haltung des Expertenrates der Bundesregierung.

Hessens Regierungschef Volker Bouffier (CDU) habe das Vorgehen des Bundes als „schlicht unsäglich“ bezeichnet. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) habe davon gesprochen, dass zwei Jahre gemeinsame Wegstrecke im Alleingang beendet würden. Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) verliere seine Glaubwürdigkeit.

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) fasste die Lage demnach so zusammen: Zwei Jahre hätten Bund und Länder gemeinsam erfolgreich gearbeitet – „jetzt steigt der Bund aus“.

Von Kristina Dunz, Eva Quadbeck/RND