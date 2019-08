Die Debatte um ein Kopftuchverbot in Schulen geht in die nächste Runde: Seit Österreich im Mai Kopftücher an Grundschulen verboten hat, wird das Thema auch in Deutschland wieder stark debattiert. Nun kommt ein Rechtsgutachten zu dem Schluss, dass ein Kopftuchverbot für Schülerinnen unter 14 Jahre mit der Verfassung vereinbar wäre.