Deutschland/Welt Israel - Knappes Rennen bei Wahl in Israel: Netanjahu muss bangen Bei der Parlamentswahl in Israel läuft alles auf ein enges Rennen hinaus. Für den konservativen Regierungschef Benjamin Netanjahu könnte es knapp werden.

(190917) -- JERUSALEM, Sept. 17, 2019 (Xinhua) -- Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu looks on as he casts his ballot at a polling station in Jerusalem, Sept. 17, 2019. The second Israeli parliamentary elections in five months are underway on Tuesday and will decide whether the nation s longest-serving prime minister, Benjamin Netanyahu, could stay in power. (Alex kolomoisky/JINI/Handout via Xinhua) MIDEAST-ISRAEL-PM-SECOND PARLIAMENTARY ELECTIONS PUBLICATIONxNOTxINxCHN Quelle: imago images / Xinhua