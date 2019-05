Berlin

Es gibt Momente in der CDU, da scheint die Koalition zu wackeln: „Natürlich ist das kein gutes Zeugnis für die Groko“, sagt der CSU-Vorsitzende Markus Söder ernst. „Jeder muss sich überlegen, wie er darauf reagiert. CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer formuliert es etwas umständlicher: Es sei eine Tatsache, „dass wir in der Regierungsarbeit bei Weitem nicht die Dynamik entwickelt und die Antworten gegeben haben, die die Bürger erwarten“. War es das?

Söder kriegt schnell die Kurve, scheinbar zumindest: Alle müssten sich jetzt besinnen, wie einer stabilen Regierung neuer Schwung gegeben werden könne. „Endlose Selbstbespiegelungen führen auf keinem Fall zum Ergebnis.“ Kramp-Karrenbauer sagt, die CDU habe auch Fehler gemacht und müsse nun arbeiten, „damit wir unserem Anspruch bei den nächsten Wahlen wieder besser gerecht werden“.

Es klingt wie ein Appell an die SPD, die Regierung nicht zu verlassen aus lauter Schreck über die Wahlergebnisse. Die Unionsparteien wollen sich als stabile Kraft präsentieren. Aber zwischen den Zeilen kriecht eine gewisse Unbestimmtheit heraus: Kramp-Karrenbauer hat ihre „nächsten Wahlen“ in ihrem sorgfältig vorbereiteten Statement nicht terminiert.

So tröstet sich die CDU

Früh hatte die Union ihr Statement für den Wahlabend angesetzt. Kein langes Zögern also, nicht anderen die Interpretation überlassen.

Stärkste Kraft sei man geworden in Europa, so tröstet sich die CDU bei der einen Wahl. Und ein Überholen der SPD in Bremen nach vielen Jahrzehnten löst Jubel aus.

Viel ist spekuliert worden in der Union, was der Wahltag auslösen würde – einen möglichen Rückzug Angela Merkels als Bundeskanzlerin? Immerhin ist Merkel nach dem Absturz der CDU bei der hessischen Landtagswahl vor einem guten halben Jahr als Parteivorsitzende zurückgetreten. Eine Kabinettsumbildung mit Ablösung von Wirtschaftsminister Peter Altmaier, Bildungsministerin Anja Karliczek und Vertediigungsministerin Ursula von der Leyen?

Kramp-Karrenbauer hat eine Klausurtagung der CDU-Spitze für das kommende Wochenende angesetzt. Eine parallel geplante Tagung der Unions-Fraktionsvorsitzenden im Wahlkampf-Land Thüringen muss nun als Konkurrenzveranstaltung stattfindet.

Spätestens mit der Klausurtagung soll es irgendeine Art Schwung geben für die CDU. Ein Neustart sei dringend nötig, drängten manche in der Union. „Alles, was sich verändert, ist besser“, sagte ein führender CDU-Politiker. Die Koalition wirkt zerzaust und Kramp-Karrenbauer hat zwar mit einer schärferen Positionierung in der Flüchtlingspolitik das von Merkel enttäuschte konservative Lager wieder etwas beruhigt. Dafür hat die Union unter ihrer Führung andere inhaltliche Schwächen und erhebliche Kommunikationsprobleme offenbart – in der Klimapolitik, im Streit um den Internet-Uploadfilter im Umgang mit dem YouTuber Rezo und dessen Video zur „Zerstörung der CDU“.

Unions-Wirtschaftsflügel stellt Fortsetzung der Groko in Frage

Noch am Wahlabend meldet sich der Wirtschaftsflügel der Union zu Wort und stellt die GroKo in Frage. „Das Ergebnis zeigt: Die Groko hat in den letzten Monaten kein Vertrauen aufbauen können – im Gegenteil. Die Regierung muss endlich gestalten, statt nur zu verwalten“, sagte der Vorsitzende der CDU/CSU-Mittelstandsvereinigung ( MIT), Carsten Linnemann ( CDU), dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND): „Wir müssen als Union mit unseren Themen in die Offensive kommen.“

Dies gelte für die Themen Innere Sicherheit, soziale Marktwirtschaft und Digitalisierung. „Wenn wir mit der SPD nicht weiterkommen, dann sollten wir einen Strich ziehen und uns die Frage stellen, ob die Fortführung der großen Koalition überhaupt noch Sinn macht.“

