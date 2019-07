Berlin

Zum zweiten Mal in Folge hat Kanzlerin Angela Merkel ( CDU) einen ausländischen Gast teilweise im Sitzen mit militärischen Ehren begrüßt. Beim Abspielen der Nationalhymnen vor dem Kanzleramt in Berlin saßen sie und die moldauische Ministerpräsidentin Maia Sandu am Dienstag auf Stühlen mit weißem Stoffbezug.

Anschließend schritten sie die angetretene Ehrenformation der Bundeswehr ab. Nach mehreren Zitteranfällen bei öffentlichen Auftritten wie diesem hatte Merkel in der vergangenen Woche erstmals die Zeremonie teilweise im Sitzen vollzogen. Damals begrüßte sie die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen.

Bundeskanzlerin Angela Merkel sitzt neben der dänischen Ministerpräsidentin Mette Frederiksen beim Empfang vor dem Kanzleramt (Archivfoto). Quelle: dpa

Bei ihrem Besuch zum französischen Nationalfeiertag in Paris hatte Angela Merkel am Sonntag mit Kurzatmigkeit zu kämpfen gehabt. Ihr Sprecher Steffen Seibert erklärte das Ringen nach Luft damit, dass die Kanzlerin in Eile war und kurz zuvor Treppen gestiegen war.

Von RND/man/dpa