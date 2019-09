Wer sich zum Meister oder Fachwirt weiterbilden lässt oder auch in sozialen Berufen eine Fortbildung zum Erzieher macht, bekommt künftig höhere Zuschüsse. Eine Reform des Bundeskabinetts sieht außerdem vor, dass das Aufstiegs-Bafög für bis zu drei Fortbildungsmaßnahmen in Anspruch genommen werden kann. Bis die Neuregelungen in Kraft treten, dauert es jedoch noch.