K-Frage in der Union: Lieber mal bei der SPD nachfragen

Hannover

Etwas Gutes hat die gegenwärtige Situation für die SPD: Die Partei sucht zwar eine neue Führungsspitze – über eine Kanzlerkandidatur brauchen die Sozialdemokraten bei zuletzt 13 Prozent in der Sonntagsfrage aber wirklich nicht zu diskutieren. Diese Debatte kann die SPD getrost der Konkurrenz überlassen und zusehen, wie die Union dabei allmählich die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer zerlegt.

Zugegeben: Dass immer weniger Menschen AKK die Merkel-Nachfolge zutrauen und immer mehr CDU-Mitglieder glauben, Kramp-Karrenbauer sei keine geeignete Kanzlerkandidatin, dazu hat sie selbst am meisten beigetragen. Ihr ziemlich gestriges Weltbild, hölzerne Auftritte, schwurbelige Formulierungen, seltsame Kommentare. All das hat AKK zu Recht den Ruf der Pannen-Chefin eingebracht. Zu allem Überfluss hat sie es nun offenbar auch geschafft, Angela Merkel, ihre einst größte Fürsprecherin, auf Distanz zu bringen. Und das macht in der Union immer noch den Unterschied.

Nein, es spricht im Moment nicht viel dafür, dass AKK einmal Kanzlerin wird. Aber muss es deshalb eine Urwahl in der K-Frage geben? Ehe sich die Union darauf einlässt, sollte sie lieber mal beim GroKo-Partner nachfragen. Die SPD weiß mittlerweile zur Genüge, wie sich eine quälende Kandidatenkür anfühlt.

Von Bodo Krüger