Beim CSU-Parteitag am vergangenen Wochenende gab es jede Menge Streit über eine parteiinterne Frauenquote. In der Schwesterpartei CDU zeichnet sich nun womöglich eine ähnliche Entwicklung ab. Die Frauen Union pocht jedenfalls auf eine verbindliche Mindestvorgabe für den Frauenanteil in Parteigremien und auf Wahllisten.