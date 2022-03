In der Ukraine geht es um die Zukunft der Welt

Nichts ahnend verstolperte sich dieser Tage der Blogger Wang Jixian, ein im ukrainischen Odessa lebender Chinese, in den Konflikt­linien der Welt­mächte. Die Behörden in Peking halten ihn mittlerweile für einen Staats­feind.

Dabei ist Wang, 36 Jahre alt, gelernter Programmierer, eher ein unpolitischer Typ.

Wang war zum Arbeiten in die Ukraine ans Schwarze Meer gezogen. In Odessa studierte er nebenher Kunst, in einer Stadt mit Opern­haus, Stränden und einer kreativen Atmosphäre, die er in seinen Blogs lobte. Ein Video zeigt ihn am Klavier, in einem farben­frohen Raum voller Bücher und Gemälde.

„Ich verstehe nicht, wie ich mein Land ‚verraten‘ haben soll“: Wang Jixian, chinesischer Blogger in Odessa. Quelle: privat

Nach dem 24. Februar, dem Beginn der russischen Invasion, wandelten sich die Bilder – ebenso wie Wangs Stimmung. Wütend filmte der Chinese in Odessa Szenen, die das Staats­fernsehen in Peking nie zeigen würde: russische Bomben­angriffe auf zivile Ziele, ängstliche Menschen in Luftschutz­kellern. Plötzlich hatte Wang eine sechs­stellige Zahl von Followern.

Die etwas andere Sicht auf die Dinge weckte Interesse. Ärgerlich fand Wang, dass Pekings Staats­fernsehen eins zu eins Wladimir Putins Propaganda mitmachte. Die ukrainischen Soldaten in Odessa zum Beispiel seien keine Nazis, er kenne sie sogar persönlich: „Das sind IT-Programmierer, einfache Leute, Friseure, ganz normale Menschen von hier.“

„Kiew ist für Putin keine Endstation“

Das alles wurde dem chinesischen Überwachungs­staat irgend­wann zu viel. Zensoren löschten mittlerweile 80 Prozent von Wangs Videos im chinesischen Netz­werk Douyin. „Ich verstehe nicht, wie ich mein Land ‚verraten‘ haben soll“, sagte der Chinese dem amerikanischen Fernseh­sender CNN.

Willkommen im politischen Welt­krieg um die Ukraine. Auch viele Europäerinnen und Europäer brauchen derzeit gerade etwas Nach­hilfe in Geo­politik.

„Was den meisten noch immer als bloßer Einmarsch Russlands in ein Nachbar­land erscheint, ist in Wahrheit eine Attacke auf die gesamte Welt­ordnung, wie wir sie seit 1945 kennen“, sagt etwa Viola von Cramon, Außen­expertin der Grünen im Europa­parlament.

„Attacke auf die gesamte Welt­ordnung“: Viola von Cramon, Europa­abgeordnete der Grünen, im Januar dieses Jahres bei einer Veranstaltung in Göttingen.

Die Militär­expertin Florence Gaub vom EU Institute for Security Studies (EUISS) wird noch deutlicher: „Kiew ist für Putin keine End­station, es geht auch um uns.“

Tatsächlich kursieren in westlichen Regierungs­zentralen und Denk­fabriken derzeit zwei von der Ukraine ausgehende mögliche Szenarien für die Zukunft der Welt, die extrem unterschiedlich ausfallen. Die einzige Gemeinsamkeit: Beide Varianten sind atem­beraubend.

Szenario 1: Putin setzt sich in der Ukraine durch. Ein Mord­kommando lässt den wackeren Wolodymyr Selenskyj verstummen, nach Säuberungen in Odessa und Kiew kehrt Friedhofs­ruhe ein. Die Nato würde an den Grenzen zu Estland, Lettland, Litauen, Polen, Ungarn und der Slowakei Panzer auffahren lassen und rote Telefone einrichten wie einst am Checkpoint Charlie. Doch in Europa würde von nun an die Angst regieren. Größter Gewinner dieses Szenarios wäre China. Peking könnte die seit Langem geplante Invasion in Taiwan ungestört durchziehen und auch der dortigen Demokratie brutal ein Ende setzen. Putin könnte durch Social-Media-Manipulationen im Jahr 2024 dazu beitragen, dass Donald Trump ins Weiße Haus zurück­kehrt, der dann bis 2028 die Nato auflöst. Die Europäer müssten sich von da an den neuen Herren der Welt in Peking und Moskau fügen.

Szenario 2: Putin scheitert und wird entmachtet. Die EU und ein von Putin befreites, wieder nach Westen blickendes Russland könnten ein völlig neues Kapitel aufschlagen. Ökonomisch und ökologisch sinnvolle Projekte aller Art könnten angeschoben werden, vom Ausbau des Bahn­netzes zwischen Atlantik und Wladiwostok bis zu Wind­rädern, die im fernen Osten Russlands Wasser­stoff erzeugen. Größter Verlierer dieses Szenarios wäre China. Peking könnte den Taiwan-Feldzug vergessen. Mehr noch: Das Riesen­reich würde plötzlich welt­weit kritischer denn je beäugt, als letzte große Diktatur.

Neue Welt­ordnung „bis 2030“

Viele Politiker, in Berlin etwa, entdecken erst jetzt das dramatische Neben­einander von historischen Chancen und historischen Risiken in der Ukraine. Expertin Gaub indessen, die derzeit durch deutsche Talk­shows tingelt, macht auf alte Dokumente aufmerksam, in denen russische Vordenker eigentlich schon alles nieder­gelegt hätten. Der Westen habe sich nur nie dafür interessiert, auch nicht für entsprechende Studien des EUISS.

Danach beschrieb zum Beispiel Fjodor Lukyanov, Direktor des legendären Valdai-Clubs, bereits im Jahr 2016 Russlands Fahr­plan zu einer neuen Welt­ordnung „bis 2030“. Der Valdai-Club ist ein russischer Elite­zirkel, der weit über den Tag hinaus­denkt und sich regel­mäßig mit Putin trifft, mal am namens­gebenden Valdai-See in den Wäldern zwischen Moskau und St. Petersburg, mal in Putins Sommer­residenz in Sotschi.

Nach der Lesart von Lukyanov befindet sich Europa derzeit in einer etwas unansehnlichen Übergangs­phase, die erwartungs­gemäß „durch Chaos gekennzeichnet“ ist.

Für Putin ist „alles plan­gemäß“

Dass derzeit in der Ukraine für Russland „alles plan­gemäß“ laufe, wie Putin sagt, ist also aus der subjektiven Sicht des Kreml­chefs nicht mal gelogen. Er lässt die Würfel rollen und guckt, was passiert. Entscheidend sind für ihn nicht ein paar aufregende Monate. Entscheidend ist allein das lang­fristige Ziel: Beendigung der Dominanz des Westens.

Putin weiß, dass er das nicht aus eigener Kraft hinbekommt. Deshalb reichte er am 4. Februar, in seiner letzten Auslands­reise vor Kriegs­beginn, dem chinesischen Präsidenten Xi die Hand und rief eine „grenzen­lose Partnerschaft“ aus.

Hat Putin Xi etwa gar nicht eingeweiht in seine Invasions­pläne in der Ukraine? Oder haben beide die Ukraine einfach heil­los unterschätzt? Das Treffen des russischen und des chinesischen Staats­chefs am 4. Februar 2022 in Peking bleibt umrankt von offenen Fragen. Quelle: Alexei Druzhinin/Sputnik/AP/dpa

Inzwischen aber stellt sich heraus: Putin hat Xi zu viel versprochen. Auf eine täglich neue welt­weite Show des Wider­stands, wie sie Selenskyj derzeit durch­zieht, war China nicht vorbereitet. Sogar in Japan erhoben sich soeben nach einer Video­rede Selenskyjs Abgeordnete im Parlament zum Applaus.

Ein Professor in Shanghai schlägt Alarm

In China beginnt jetzt eine für Xi ungünstige Debatte. Hat Putin ihn etwa gar nicht eingeweiht in seine Invasions­pläne in der Ukraine? Eine solche Unbot­mäßigkeit dürfte der Russe sich eigentlich nicht erlauben, wenn er Pekings „strategischer Partner“ sein will. Oder hat Putin die Ukraine einfach heillos unterschätzt – und Xi ist dieser Fehl­einschätzung gefolgt? Auch daraus ergäbe sich nichts Gutes für die Führung in Peking. Sogar system­nahe Chinesen halten die Annäherung an Putin inzwischen für den größten Fehler, den Xi je begangen hat.

In Shanghai schlägt inzwischen ein westlich ausgerichteter chinesischer Politologe Alarm. Hu Wei, immerhin ein staatlich bezahlter Professor, bezeichnete in einem für chinesische Verhältnisse sensationellen Aufsatz Putins Überfall auf de Ukraine als „irreversiblen Fehler“, der weit­reichende Konsequenzen haben werde. Der Westen, warnt Wei sein eigenes Land, werde einen neuen eisernen Vorhang fallen lassen, „nicht nur von der Ostsee bis zum Schwarzen Meer“. Auch der Pazifik werde betroffen sein. „Mit Putin im selben Boot zu sitzen wird sich auf China auswirken, sollte er die Macht verlieren.“ Peking müsse sich bald entscheiden, es gebe „nur noch ein Zeit­fenster von ein bis zwei Wochen.“

Der Aufsatz erschien vor zwei Wochen. Wie Xi sich entschieden hat, ist noch immer unklar. Einerseits macht Chinas Staats­fernsehen weiterhin die russische Propaganda mit. Anderer­seits aber scheint Xi die Warnungen aus den USA ernst zu nehmen, Putin nur ja keine direkte Unterstützung zukommen zu lassen.

Biden nimmt sich Xi noch einmal vor

Die Spannung zwischen Washington und Peking ist enorm. Bidens Sicherheits­berater Jake Sullivan erläuterte Mitte März bei einem diskreten Treffen in Rom dem obersten Außen­politiker Chinas, Yang Jiechi, die Vorteile, die es hätte, wenn Xi Distanz hält zu Putins Krieg – und die Nachteile, die es hätte, wenn Xi dies nicht tut. Die Unter­redung soll sieben Stunden gedauert haben, von einem „freimütigen Meinungs­austausch“ war anschließend in Washington die Rede. In diesem Fall darf man das frei übersetzen mit: Drohungen wurden ausgesprochen, von beiden Seiten. Es ging um Sanktionen, Gegen­­sanktionen und Gegen­gegen­sanktionen.

Natürlich könnte China die USA und West­europa in eine Wirtschafts­krise stürzen. Das gilt allerdings auch umgekehrt.

Seit Jahr­zehnten kontert Peking jede Kritik an Unter­drückung und Total­überwachung mit den von der KP unbestreitbar erreichten Wohlstands­zuwächsen für die Massen. Was aber, wenn es plötzlich abwärts ginge? Rezession, Kredit­krisen und Massen­arbeits­losigkeit könnten Chinas System wackeln lassen.

Hinzu kommt ein Argument, das die USA mit neuer achsel­zuckender Kühle vortragen: In einem freien Land habe eine Regierung vieles beim besten Willen gar nicht in der Hand. Was zum Beispiel will man machen, wenn Apple eines Tages aus Image­gründen seine iPhones partout nicht mehr in China fertigen lassen will? Freiwillige Entscheidungen dieser Art, die westliche Konzerne im Fall Russlands trafen, geben chinesischen Offiziellen derzeit zu denken.

„Reine Routine“ in der Straße von Taiwan

Biden nahm sich kurz vor dem Nato-Gipfel noch einmal Xi persönlich vor, am Telefon. Die Botschaft aus dem Weißen Haus war klar: Xi soll sich aus dem Ukraine-Konflikt heraus­halten und auch von Taiwan die Finger lassen. Zwar kennt niemand den Wort­laut des Gesprächs. Ernst und Entschlossenheit der USA wurden aber noch auf andere Weise deutlich. Wenige Stunden vor dem vereinbarten Anruf der Staats­chefs tauschten sich chinesische und amerikanische Militärs in ihrer ganz eigenen Sprache aus.

Bedrohliche Geste gegenüber Taiwan: Chinas Flugzeug­träger „Shandong“. Quelle: picture-alliance / dpa

China schickte seinen Flugzeug­träger „Shandong“, 2017 erbaut, durch die Straße von Taiwan. Die Insel­bewohner empfanden es als Bedrohung. China erklärte, die Durchfahrt sei „Routine“.

Militär­experten rund um den Globus hoben die Augen­brauen, als sie sahen, welches Schiff dem Flugzeug­träger folgte: die „USS Ralph Johnson“, ein amerikanischer Zerstörer, mit ausreichend Lenk­raketen und Dreifach­torpedos bewaffnet, um Chinas viel größeren „Carrier“ gegeben­enfalls zu versenken. Auch ein Sprecher der US-Marine sprach von „reiner Routine“.

In Wahrheit waren es Unstimmigkeiten rund um die Ukraine, die die beiden Schiffe zu dieser Begegnungen zusammen­führte, in 8000 Kilometern Entfernung zu Kiew.

Von Matthias Koch/RND