Die Berliner Staatssekretärin Sawsan Chebli ist immer wieder Ziel von Hassattacken im Netz. Die Muslimin erhitzt regelmäßig die Gemüter insbesondere in der rechten Szene. Auch diesmal wieder.

Chebli hatte "Welt" ein Interview gegeben und Anfeindungen gegenüber Muslimen und Juden beklagt. Prompt, sagt sie, bekomme sie wieder etliche Hassmails. "Mein Interview in der @welt hat in der rechten Szene u. der hasserfüllten Anti-Sawsan-Chebli-Community eingeschlagen. Seit gestern steigt die Zahl der Beleidigungen, der perversen Mails, der Verleumdungen, der Hassposts. Ihr seid alle so erbärmlich", schrieb sie bei Twitter.

Mein Interview in der @welt hat in der rechten Szene u. der hasserfüllten Anti-Sawsan-Chebli-Community eingeschlagen. Seit gestern steigt die Zahl der Beleidigungen, der perversen Mails, der Verleumdungen, der Hassposts. Ihr seid alle so erbärmlich. https://t.co/FsqFdgJRdI — Sawsan Chebli (@SawsanChebli) September 12, 2019

Um sich vor massiven Attacken zu schützen, hatte die Berliner Beamtin im Sommer nach eigenen Angaben auch ihr Facebook-Profil gelöscht. Sie kritisierte mangelnde Kontrollen des Digitalkonzerns und warf ihm vor, sich so zu verhalten, als sei das Internet ein rechtsfreier Raum. So habe sie wegen der vielen Hassmails etwa 20 bis 30 Strafanzeigen pro Woche erstattet.

