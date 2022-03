Habeck wirbt bei Bundesländern um vorgezogenen Kohleausstieg

Die Bundesregierung will „idealerweise“ bis 2030 aus der Kohleenergie aussteigen. Dafür wirbt Wirtschaftsminister Robert Habeck nun auch in den Kohleregionen um Unterstützung. Gleichzeitig kündigt Habeck Hilfen an. Die Länderchefs von Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg zeigen sich kritisch - aber gesprächsbereit.