Habeck: Deutschland könnte russische Ölimporte bis Jahresmitte halbieren

Laut Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck könnte Deutschland bereits im Juni seine Abhängigkeit von russischen Energieimporten halbieren. Konkret soll es um die Einfuhr von Öl aus Russland gehen. Das berichtete zunächst die Nachrichtenagentur AFP.

Habeck sagte in einer Pressekonferenz, dass es ein großer Unterschied sei, ob Deutschland den Import selber stoppe oder Putin die Energielieferungen komplett beende. „Wir sind gut durch den Winter gekommen, es gibt keinen Versorgungsnotstand in Deutschland. Erpressen lassen müssen wir uns nicht“, so der Bundeswirtschaftsminister.

Schon jetzt komme Deutschland nach Darstellung Habecks voran auf dem Weg zu weniger russischem Gas-, Öl- und Kohleimport. Der Grünen-Politiker sprach von erheblichen Erfolgen. „Deutschland ist dabei, seine Energieabhängigkeit von Russland in hohem Tempo zu verringern und die Energieversorgung auf eine breitere Basis zu stellen“, heißt es in einem Papier des Ministeriums.

Habeck sagte, mit Ende des Sommers und zum Herbst hin könne Deutschland bereits komplett auf russische Kohle verzichten. Beim Öl erwarte er eine Halbierung der russischen Importe zum Sommer hin. Beim Gas könne es gelingen, bis zum Sommer 2024 bis auf wenige Anteile unabhängig von russischen Lieferungen zu werden. Über die Fortschritte hatte zuerst der „Spiegel“ berichtet.

RND/ag mit dpa