Nach dem türkischen Einmarsch in Nordsyrien steht Europa wieder einmal überrumpelt da. Dabei sollte die Erfahrung gelehrt haben, wie sehr es sich rächen kann, wenn Europa den Entwicklungen in den Bürgerkriegsländern vor seinen Grenzen zu wenig Aufmerksamkeit schenkt. Brüssel ist selbst verschuldet in Not - und muss nun zittern vor Erdogan, kommentiert Jörg Kallmeyer.