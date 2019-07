Berlin

„Wir befinden uns gerade am Anfang einer Klima- und Umweltkrise“ – Nüchtern und mahnend zugleich beginnt das Stück „The 1975“ der gleichnamigen englischen Band, für das sich die Indie-Gruppe aus Manchester niemand geringeres als Greta Thunberg ins Studio geholt hat.

Die 16-jährige Klimaaktivistin rezitiert auf dem Instrumentalstück aus einem Essay und wird dabei von sphärischen Klängen der Band begleitet. Es sei nicht länger genug, sein Bestes zu geben, sagt Thunberg und macht aus dem Eröffnungslied des Albums einen Protestsong der neuen Generation von Klimaschützern weltweit.

Thunberg : „Die älteren Generationen haben versagt“

Erst vor wenigen Tagen war Thunberg noch in Berlin, wo sie bei der „ Fridays for Future“-Demonstration auftrat und mehr Engagement für den Klimaschutz forderte. Einen besonderen Appell richtete sie dabei an die ältere Generation, mit der sie auch auf dem aktuellen Lied hart ins Gericht geht: „Wir müssen eingestehen, dass die älteren Generationen versagt haben“. Auch sämtliche politischen Bewegungen, in ihrer derzeitigen Form, hätten versagt. Dennoch gebe es immer noch genug Zeit, die Dinge herumzudrehen.

Thunberg ruft zu zivilem Ungehorsam auf

Auf „The 1975“ zeichnet die Klimaaktivistin ein düsteres Bild der Erde in ihrer derzeitigen Verfassung. Die Menschheit müsse zugeben, dass sie dabei ist, den Kampf gegen die Umweltzerstörung zu verlieren. Aber Thunberg macht auch Mut, dass die Katastrophe abgewendet werden kann. Vorausgesetzt, jeder Einzelne arbeite daran. „Wir haben immer noch alles in der eigenen Hand“, sagt die 16-Jährige und verweist darauf, dass das Festhalten an bestehenden Systemen das Projekt der Rettung der Erde verhindert.

Am Ende des rund 5-minütigen Stückes macht Thunberg auf den Ernst der Lage und ruft ihre Mitmenschen zu zivilem Ungehorsam auf: „Wir können die Welt nicht länger retten, indem wir nach den Regeln spielen. Die Regeln selbst müssen geändert werden. Alles muss geändert werden und zwar noch heute. Also an alle da draußen: Jetzt ist die Zeit des zivilen Ungehorsams, es ist Zeit, zu rebellieren.“

Band nennt Greta Thunberg als Inspiration

„The 1975“ gelten als eine ökologisch-bewusste Band. Mit dem neuen Album folge die Band laut CNN einem Aufruf prominenter Klimawissenschaftler, Umweltzerstörung als Kriegsverbrechen zu behandeln. Leadsänger Matthew Healy sagte, dass Thunberg eine große Inspiration für das neue Album gewesen sei.

Thunberg selbst äußerte sich auf Twitter glücklich über die Zusammenarbeit mit der Band und kündigte an, dass sämtliche Einnahmen an die britische Graswurzel-Organisation „Extinction Rebellion“ gingen.

„The 1975“ mit Greta Thunberg wird auf dem bevorstehenden Album „Notes on a Conditional Form“ zu hören sein, dem vierten Studioalbum der Band, welches am 21. Februar 2020 veröffentlicht wird. Die Single-Auskopplung ist seit dem 24. Juli verfügbar.

