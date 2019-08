Stockholm

Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg ist auf ihrer Segelreise über den Atlantik nicht mehr weit von ihrem Zielort New York entfernt. Der Live-Ortung des Bootes zufolge befand sich die Rennjacht "Malizia" mit Thunberg an Bord am Dienstagnachmittag noch knapp 170 Seemeilen (weniger als 320 Kilometer) Luftlinie östlich der US-Metropole. Das Team rechnete zu diesem Zeitpunkt nach dpa-Informationen mit einer Ankunft in der North Cove Marina in Manhattan am Mittwochnachmittag New Yorker Zeit - in Deutschland wäre das dann zwischen 20.00 und 23.00 Uhr.

Klimaaktivistin hatte erst mit Dienstag gerechnet

Aufgrund des kräftigen Windes, der die "Malizia" zuletzt angetrieben hatte, hatte Thunberg zunächst mit einer Ankunft bereits am Dienstag gerechnet. Der Wind nahm jedoch ab, das Tempo der Rennjacht ebenfalls.

Der aus Oldenburg stammende Segelprofi Boris Herrmann und sein Co-Skipper Pierre Casiraghi bringen Thunberg, ihren Vater Svante und einen Filmemacher auf der "Malizia" nach New York. Thunberg will dort im September unter anderem am UN-Klimagipfel und an mehreren Klimaprotesten teilnehmen. Das Boot war am 14. August im südenglischen Plymouth in See gestochen. Geplant war, dass die Reise etwa zwei Wochen dauert.

RND/dpa