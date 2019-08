Berlin

Grün, gelb, rot und dunkelrot – mit diesen Ampelfarben hat die PR-Firma von Monsanto offenbar Politiker, Experten und Journalisten eingeteilt, die für die Wiederzulassung des umstrittenen Unkrautvernichtungsmittels Glyphosat wichtig schienen. Grün stand für aktive Unterstützer, gelb für Unentschlossene, rot für möglicherweise Bewegliche und Tiefrot für entschlossene Gegner.

Das geht einem Bericht der Süddeutschen Zeitung zufolge aus einem Schreiben an die frühere Bundesumweltministerin Barbara Hendricks ( SPD) hervor. Die hat damit auch erfahren, dass sie selbst auf der Liste von Monsanto stand, versehen mit der Farbe Rot – also möglicherweise zu bewegen.

Die Ministerin von Rot auf Gelb schalten

Vertreter von Monsanto sollten laut der PR-Agentur versuchen, Hendricks dazu zu bringen, „zu einer neutralen Position zu wechseln“ – also von Rot auf Gelb zu schalten. Laut Süddeutscher Zeitung habe die Ministerin sich dem Gesprächswunsch verweigert. Hendricks bezeichnete die Dossiers gegenüber der Zeitung als „befremdlich“.

Der SPD-Umweltpolitiker Matthias Miersch, der sich offenbar ebenfalls auf der Liste befand, beschwerte sich über die Einsortierung. Von Monsanto wurde er als Gelb – also unentschieden – geführt. Er sei aber mindestens im tiefroten Spektrum anzusiedeln, sagte Miersch – also bei den entschiedenen Gegnern von Glyphosat, das in Verdacht steht, Krebs auszulösen und die Umwelt zu schädigen.

Die Existenz einer Freund-Feind-Liste von der PR-Agentur Fleishman Hillard mit mehreren Hundert Namen von Politikern, Experten und Journalisten war im Mai bekannt geworden. Der Chemiekonzern Bayer, der Monsanto mittlerweile übernommen hat, hat sich für das Vorgehen entschuldigt und sich von der PR-Agentur getrennt.

Wie der Agrarminister das Glyphosat rettete

Die EU-Kommission verlängerte die Zulassung des Pestizids nach langer Debatte Ende November 2017 um fünf Jahre. Auch Deutschland stimmte dafür – allerdings gegen den Willen der SPD. Der damalige Agrarminister Christian Schmidt ( CSU) setzte sich über die bei Unstimmigkeiten in der Koalition sonst übliche Praxis der Enthaltung in Abstimmungen hinweg. Die Bundesregierung war damals noch geschäftsführend im Amt – über die Bildung einer neuen Regierung wurde zwei Monate nach der Bundestagswahl noch verhandelt.

Sollte Schmidt auf der Monsanto-Liste gestanden haben, dürfte er vermutlich im grünen Bereich angesiedelt worden sein.

