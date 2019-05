Berlin

Die FDP-Spitzenkandidatin zur Europawahl, Nicola Beer, hat sich für die derzeitige EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager als nächste EU-Kommissionspräsidentin ausgesprochen. „Für die Europäische Union wäre es das Beste, wenn Margrethe Vestager Kommissionspräsidentin werden würde“, sagte Beer dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Diese unerschrockene Dänin, die schon gezeigt hat, dass sie das scharfe Schwert des Wettbewerbs und Kartellrechts bravourös zu führen weiß, kann der EU nur gut tun.“

Die FDP-Spitzenkandidatin fügte hinzu: „Seit jeher stehen Herren an der Spitze der EU. Herren haben sie in den Stillstand geführt. Jetzt ist es an der Zeit für eine intelligente und durchsetzungsfähige Frau.“

Machtoption mit Macron

Beer sieht das Bündnis der liberalen Parteien in Europa unter Einschluss der Liste des französischen Präsidenten Emmanuel Macron als reale Machtoption. „Gemeinsam mit der Liste des französischen Präsidenten Emmanuel Macron wollen wir die Macht der großen Koalition in Brüssel und Straßburg brechen und einen Aufbruch für Europa wagen“, sagte sie. Es gehe „ganz grundsätzlich darum, wieder den Mut aufzubringen, für Europa Visionen zu formulieren – und sie auch zu verwirklichen“, sagte die FDP-Politikerin.

Beer räumte aber auch ein: „Natürlich sind wir mit Macron nicht in allem einig, was beispielsweise die Zukunft der europäischen Finanzpolitik angeht. Diese Fragen müssen dann in der gemeinsamen Fraktion ausdiskutiert und entschieden werden.“

