Eine Helmpflicht für E-Scooter gibt es bundesweit nicht, denn sie gelten als Elektrokleinstfahrzeuge und erreichen nur 20 km/h Spitzengeschwindigkeit. Doch es mehren sich kritische Stimmen, die eine solche Regelung fordern.

So befürworten zwei Drittel der Deutschen eine Helmpflicht für die Elektrotretroller, wie eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag der „ Augsburger Allgemeinen“ zeigt. Demnach spricht sich fast die Hälfte der Deutschen (49,2 Prozent) dafür aus, eine solche Pflicht „auf jeden Fall“ umzusetzen, 16,9 Prozent beantworteten die Frage mit „eher ja“. Rund jeder Fünfte lehnt eine Helmpflicht diesbezüglich ab.

Experten sehen dies ähnlich: „Viele Kunden, die sich so einen E-Tretroller mieten, haben keine Fahrpraxis“, sagte etwa Stefan Drescher, Leiter der Verkehrsunfallprävention der Berliner Polizei, dem „ Tagesspiegel“. „Sie sollten den Umgang mit den Geräten an einer ruhigen Stelle üben und sich mit dem Fahrzeug vertraut machen, bevor sie sich in den fließenden Verkehr einreihen“, so Drescher, der weiter betont: „Fahrer sollen auf jeden Fall einen Helm tragen.“

Landsberg : „Verbote sind nicht zielführend“

Auf die Wichtigkeit eines Helmes bei der Nutzung von E-Scootern weist auch Markus Gondert, Oberarzt und Leiter der Rettungsstelle im Unfallkrankenhaus Berlin, hin. Nur so könnten gefährliche Kopfverletzungen wie Schädel-Hirn-Traumata verhindert werden. Im Gespräch mit dem „ Tagesspiegel“ rät der Arzt sogar grundsätzlich zu Schutzkleidung, um „großen Weichteilverletzungen“ vorzubeugen.

Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, spricht sich derweil gegen eine Helmpflicht aus. Dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) sagte er: „E-Scooter sind im Straßenverkehr den E-Bikes weitgehend gleichgestellt. Daher sollte auch bei den Scootern auf eine Helmpflicht verzichtet werden. Es kommt vielmehr darauf an, die Benutzer für mögliche Gefahren zu sensibilisieren und an die Eigenverantwortung zu appellieren.“

Weiter betont Landsberg: „Wer sich schützen möchte sollte sowohl auf einem E-Scooter als auch auf einem E-Bike einen Helm tragen. Grundsätzliche Verbote sind allerdings nicht zielführend, zumal die Einhaltung nur mit großem Aufwand zu kontrollieren wäre.“

