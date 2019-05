Hannover

In der Europawahl haben die EU-Bürger über die Zusammensetzung des EU-Parlaments für die nächsten fünf Jahre bestimmt. Die Wahl entscheidet auch darüber, welches Parteienbündnis den nächsten Präsidenten der EU-Kommission stellen könnte.

Rund 400 Millionen Europäer in den 28 Mitgliedstaaten waren bei der Europawahl aufgerufen, ein neues Parlament zu wählen. 751 Abgeordnete gehören dem neuen Europäischen Plenum an. In Deutschland sind rund 61 Millionen Bürger wahlberechtigt.

Auf dieser Seite finden Sie nach und nach alle Prognosen, Hochrechnungen und Ergebnisse der Europawahl 2019 in Deutschland und der gesamten EU.

Nach Schätzungen des Europäischen Parlaments überholen die Grünen die SPD, die AfD wird zweistellig.

Europawahl 2019: Vorläufiges Endergebnis

Europawahl 2019: Gewinne und Verluste

Union und SPD müssen laut Hochrechnung deutliche Verluste hinnehmen. Die Grünen gewinnen am stärksten hinzu.

Europawahl 2019: Kleine Parteien im Aufwind

Bei den Europawahlen waren die kleinen Parteien wieder stark. Anders als bei der Bundestagswahl gilt keine Sperrklausel.

Die kleinen Parteien konnten Stimmen hinzugewinnen. Die NPD bekam allerdings einen kleineren Anteil als zuletzt.

Europawahl 2019: Vorläufige Sitzverteilung im EU-Parlament

Daraus ergibt sich nach Schätzungen des Europäischen Parlaments diese Sitzverteilung für die deutschen Parteien.

Europawahl 2019: EVP und S&D verlieren Sitze

Auch europaweit verlieren Christdemokraten (EVP) und Sozialdemokraten (S&D) am meisten Sitze.

