Köln/Bonn/Berlin

Der Mann, dessen Partei den Wahl-O-Mat zur Europawahl vor Gericht stoppte, hat nur gute Worte für die Internetseite: „Das Tool ist megacool, wir sind Fans“, sagt Damian Boeselager (31) dem RedaktionsNetzwerk Deutschland. „Wir waren nie für die Abschaltung des Wahl-O-Maten, sondern für ein Update.“ Boeselager ist Spitzenkandidat der neuen Kleinstpartei „ Volt“, die sich als „paneuropäisch“ versteht und für eine umfassende Demokratisierung der EU eintritt.

Volt, die zum ersten Mal bei einer Wahl antreten, hatten erfolgreich vor dem Verwaltungsgericht Köln geklagt. Die Partei fühlte sich benachteiligt, weil beim Wahl-O-Mat jeweils nur die Positionen von acht Parteien miteinander verglichen werden können. Der Anzeigemechanismus verletze das verfassungsrechtlich gewährleistete Recht auf Chancengleichheit, urteilten die Richter.

Vorauswahl „übersichtlich und verständlich“

Der „ Wahl-O-Mat“ ist ein Angebot der Bundeszentrale für politische Bildung. Diese schaltete die Internetseite zur Europawahl am Montagabend zunächst ab. Daniel Kraft, Sprecher der Bundeszentrale, erklärte, warum nur acht Parteien in die Vorauswahl kommen, mit dem Bemühen, die Seite übersichtlich und verständlich zu gestalten.

„Man kann bis zu acht Parteien gleichzeitig auswählen, mit denen man die eigenen Positionen vergleichen möchten. Die Reihenfolge der Parteien auf dieser Wahl-O-Mat-Seite richtet sich nach der Reihenfolge auf dem Stimmzettel. Keine der Parteien wurde im Wahl-O-Mat vorab ausgewählt. Die Auswahl obliegt allein dem User und kann jederzeit über den Button "zurück" neu ausgewählt werden.“

Boeselager kündigte an, dass „ Volt“ heute selber Lösungsvorschläge präsentieren wolle. „Über Nacht haben uns zahlreiche E-Mails von Leuten erreicht, die binnen einer Stunde den Code des Wahl-O-Maten so umstellen konnten, dass alle Parteien in die Vorauswahl gelangen“, sagte er dem RND.

Wahl-O-Mat dient als Entscheidungshilfe

Auf der Seite www.wahl-o-mat.de/europawahl2019 konnte man seine Antworten auf verschiedene politische Fragen mit den Positionen von bis zu acht Parteien abgleichen lassen. Ein Prozentwert zeigt den Grad der Übereinstimmung an. Der Wahl-O-Mat versteht sich als Entscheidungshilfe vor allem für junge Wähler und soll zu einer höheren Wahlbeteiligung beitragen.

Inzwischen sei die Nutzung zum „demokratischen Volkssport“ geworden, hatte der Präsident der Bundeszentrale, Thomas Krüger, kürzlich in Berlin gesagt. Nach Angaben der Zentrale wurde der Wahl-O-Mat zur Bundestagswahl 2017 knapp 15,7 Millionen Mal gespielt, derjenige zur Europawahl vergangene Woche bereits mehr als vier Millionen Mal.

Von RND/lf/kor/jps