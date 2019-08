Leverkusen

Es ist nicht überliefert, ob Bayer-Boss Werner Baumann gestern ein Produkt aus eigenem Hause gebraucht hat. Was zur Beruhigung vielleicht. Ist schließlich lange her dass der Chef des Pharmariesen beim Anblick des eigenen Aktienkurses Herzrasen gehabt haben könnte. Zu lange ging es für den Konzern an der Börse nur in eine Richtung: bergab. Seit dem ersten Glyphosat-Urteil im August 2018 hatte die Bayer-Aktie rund 30 Prozent ihres Wertes verloren. Im April hatte Baumann dafür von den Anteilseignern eine heftige Ohrfeige kassieren müssen. Hatte er doch mit dem Kauf von Monsanto – dem Unternehmen mit dem weltweit wohl schlechtesten Ruf – dem Bayer-Konzern ein paar fiese dunkle Flecken aufs saubere Image gekleckert.

Doch dann das: Alleine die unbestätigte Nachricht, dass sich Bayer durch einen Vergleich sauber waschen könnte, sorgte an der Börse zeitweise für einen Euphoriesturm. Selbst die unvorstellbare Summe von 7 Milliarden Euro schmälerte das nicht. Dem weniger abgezockten Normalverbraucher lässt dies ratlos zurück. Gesundheitsrisiken, menschliche Schicksale und moralische Verantwortung – egal, wenn am Ende die Kasse stimmt. Wer braucht schon eine weiße Weste, wenn er schwarze Zahlen präsentieren kann? Gut fürs Unternehmen, für alle anderen eine verdammt bittere Pille.

Von harald thiel