Die Ergebnisse der Landtagswahlen in Brandenburg und Sachsen sind bekannt: Die CDU in Sachsen und die SPD in Brandenburg haben trotz massiver Verluste die meisten Stimmen auf sich vereinigen können. Zwischen 8 und 18 Uhr durften am Sonntag alle wahlberechtigten Bürger ihre Stimmen abgeben. Und von diesem Recht haben 2019 wesentlich mehr Menschen Gebrauch gemacht als noch bei den Landtagswahlen 2014.

In Brandenburg gingen 1.280.982 Wahlberechtigte wählen, 2.088.602 wären dazu berechtigt gewesen. Das ergibt eine Beteiligung von 61,3 Prozent. 2014 waren nur 49,1 Prozent der Wahlberechtigten wählen gegangen. In unserer Grafik sehen Sie, wie hoch die Wahlbeteiligung in den einzelnen Wahlkreisen in Brandenburg war und wie sie sich verändert hat im Gegensatz zu 2014.

Noch höher liegt die Quote in Sachsen. 66,6 Prozent der Stimmberechtigten fanden den Weg zu den Wahlurnen. Damit haben 2.188.535 von 3.287.568 Wahlberechtigten abgestimmt. Auch das ist ein deutlicher Zuwachs im Vergleich mit 2014. Vor fünf Jahren gaben lediglich 47,9 Prozent ihre Stimmen ab. Detaillierte Informationen zu den einzelnen Wahlkreisen finden Sie in unserer folgenden Grafik.

