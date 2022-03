Die Ukrainer schlagen zurück - aber nicht überall im Land

Ukrainische Erfolge in Kiew: In der Hauptstadt der Ukraine kehrte am Freitag wieder etwas Leben ein. Zwar gibt es noch immer Artillerie-Feuer und vereinzelte Angriffe, Reporter berichteten allerdings von einer leichten Entspannung der Lage. Das mag auch daran liegen, dass die ukrainischen Truppen vor den Toren der Hauptstadt einige militärische Erfolge vermeldeten. Der Bürgermeister der nahe dem Kiewer Flughafen gelegenen Stadt Boryspil rief die Bürger seiner Stadt und die Einwohner der umliegenden Dörfer zuletzt zur Flucht auf – damit ukrainische Truppen leichter gegen die Einheiten des Gegners vorgehen könnten.

Der ukrainische Generalstab spricht von hohen russischen Verlusten vor Kiew, die Streitkräfte des Aggressors hätten sich teilweise zurückgezogen. Städte und Verteidigungsstellungen bis zu 35 Kilometer östlich von Kiew seien, so der britische Geheimdienst am 25. März, von ukrainischen Streitkräften zurückerobert worden. Im Nordwesten der Stadt richten sich Putins Truppendagegen ein, errichten Verteidigungsstellungen. Moskau hatte am Donnerstagabend mitgeteilt, man habe mit seegestützten Marschflugkörpern nahe Kiew das größte Treibstofflager der ukrainischen Armee zerstört.

Eingeschlossen in Tschernihiw: In der Großstadt 100 Kilometer nördlich von Kiew sitzen derzeit 150.000 Menschen fest, nachdem die Russen sie durch Zerstörung einer Brücke von der Hauptstadt abgeschnitten haben. Der Gouverneur der Region, Wjatscheslaw Claus, erklärte im Fernsehen, Tschernihiw würde von Flugzeugen und Artillerie beschossen. Täglich würden bei Kämpfen Dutzende Menschen getötet, die Stadt sei ohne Strom, versinke im Chaos.

Für Samstag (26. März) wird die Errichtung eines humanitären Korridors angestrebt. Wobei sich die diesbezüglichen Verhandlungen laut der ukrainischen Vize-Regierungschefin Iryna Wereschtschuk weiterhin schwierig gestalteten. Russland trachte stets danach, die Zivilisten in russisch kontrolliertes Gebiet zu verbringen – was die Geflüchteten praktisch zu Geiseln machte.

Abwehrschlacht bei Tschernobyl: Ein erster Angriff russischer Kräfte auf Slawuytsch, den Wohnort von Arbeitern des stillgelegten Atomkraftwerks Tschernobyl, wurde von ukrainischen Militärs abgewendet, so Oleksij Arestowytsch, Berater des ukrainischen Präsidenten Selenskji, am Freitag. Bis auf 1,5 Kilometer an den Stadtrand waren die Angreifer gekommen.

Russischer Rückzug im Nordosten: Im Nordosten sieht der ukrainische Generalstab zunehmend Rückzugsbewegungen von russischen Einheiten. Nach dem angeblichen Verlust von mehr als der Hälfte ihrer Mannstärke hätten sich Verbände hinter die russische Grenze geflüchtet, hieß es am Freitag.

Blockade im Charkiw und Sumy: Weiterhin von russischen Kräften blockiert werden die zweitgrößte Stadt der Ukraine, das stark russisch geprägte, schwer vom Raketenangriffen getroffene Charkiw und die westlich von ihr gelegene Großstadt Sumy. Aus Charkiw wurden erneut Bombardements gemeldet: Einwohner berichteten am Freitag vom Beschuss einer Poststelle, wo humanitäre Hilfe angeboten wurde. Eine Rakete habe dort eine Schlange von Menschen getroffen. Die Online-Ausgabe der britischen Tageszeitung „The Guardian“ sprach vom „grimmigen Zielen der Russen auf Zivilisten - nur zwei Tage, nachdem die USA die russischen Streitkräfte offiziell beschuldigt hatten, in der Ukraine Kriegsverbrechen begangen zu haben“. Eine Offensive der Russen auf die Stadt Isjum im Gebiet Charkiw scheint in Vorbereitung.

Russische Gewinne im Donbass: Russischen Streitkräften ist es gelungen, so das ukrainische Verteidigungsministerium am Freitag, den angestrebten Landkorridor von der Region Donezk im Donbass zur Krim zu schaffen. Die russische Nachrichtenagentur Interfax vermeldete gestern zudem, dass Russland sich auf die komplette sogenannte „Befreiung“ der ukrainischen Donbass-Region fokussieren werde. Dabei wird mit der Möglichkeit gedroht, blockierte ukrainische Städte zu erstürmen.

Massengräber im eingekesselten Mariupol: Es ist die Stadt des schlimmsten und brutalsten Vorgehens im russischen Angriffskrieg. Matilda Bogner, Leiterin des UN-Menschenrechtsteams in der Ukraine, sprach per Videolink von Massengräbern von bis zu 200 Toten im eingekesselten Mariupol – Beweise hierfür stammten von Satellitenaufnahmen. Der furchtbare Angriff auf das Theater der Stadt habe mindestens 300 Menschen das Leben gekostet, so wurde gestern durch einen Sprecher der Stadtverwaltung bekannt. 1300 Menschen sollen dort Schutz vor Angriffen gesucht haben.

In einem Hilferuf auf Telegram sprach der Stadtrat am Freitag von erschütternden Folgen der langen Belagerung: „Immer mehr Hungertote. Immer mehr Menschen sind ohne Nahrungsversorgung“. Die russische Seite „evakuiert“ Bewohner von Mariupol nach Russland - laut Stadtverwaltung bis Donnerstag 6000 Bürger. Außerdem wurde vermeldet, man ziehe nun von Haus zu Haus, um die Anhänger des ukrainischen Regiments Asow aufzuspüren. Der paramilitärische Verband, der in den jüngst von Putin als unabhängig anerkannten Regionen Donezk und Luhansk schon seit 2014 gegen die prorussischen Aktivisten in der Osstukraine kämpfte, gilt als brutal und rechtsextrem und verteidigt Mariupol seit Beginn des russischen Überfalls.

Angriffe auf russische Schiffe in Berdjansk: Drei russische Landungsschiffe seien am Freitag in der Hafenstadt im Süden der Oblast Saporischschja, die von russischen Truppen besetzt wurde, von ukrainischen Kräften angegriffen und schwer beschädigt oder zerstört worden. Das geht aus Berichten des ukrainischen Generalstabs aus der Nacht zum Freitag hervor. Tags zuvor hatte die ukrainische Marine die Zerstörung eines großen Truppentransporters gemeldet.

Auch an Land wurden heftige Kämpfe um russische Ziele gemeldet. Das britische Verteidigungsministerium gab zu den Vorgängen eine Einschätzung via Twitter: „Dies wird das russische Militär zwingen, der Verteidigung seiner Versorgungskette Vorrang einzuräumen, und es wird ihnen den dringend benötigten Nachschub für ihre Streitkräfte vorenthalten.“ Was Offensivoperationen erschweren und die Moral senken dürfte.

Entführungen in Kherson?: Die Hafenstadt am Dnjepr war als erste ukrainische Stadt eingenommen aber dann nicht administrativ besetzt worden. Die „Befreier“ wurden nicht als solche begrüßt, stattdessen zogen Einwohner mit ukrainischen Fahnen auf den Marktplatz. Das Bild eines Ukrainers mit wehender Landesfahne auf einem russischen Panzer ging um die Welt. Die russischen Truppen zogen dann zunächst in Richtung der nächsten Hafenstadt Mikolajiv weiter. Jüngst jedoch wurde vermeldet, dass die Besetzer das Feuer auf Demonstranten eröffnet hätten.

Zuvor wurde im britischen „Guardian“ ein Informant des russischen Geheimdienstes zitiert, wonach Einwohner über die russische Grenze gebracht würden, um einen nicht näher bezeichneten „großen Terror“ auszulösen. Moskau sei nun nicht mehr bereit, mit den Demonstranten „nett zu spielen“.

Bangen in Odessa: Vom Meer aus belagern russische Streitkräfte die größte Hafenstadt der Ukraine. Der Handel dort seit Wochen still, die Zufahrt zum Hafen ist, so berichten Medien, mit Seeminen bestückt. Russische Schiffsartillerie versucht, diese Minen zur Detonation zu bringen. Befürchtet wurde und wird weiterhin eine Landung russischer Streitkräfte vom Meer aus.

