Die Ministerpräsidentenwahl in Erfurt wird die Demokratiefähigkeit des thüringischen Parlaments am Mittwoch auf die Probe stellen. Haben die Vertreter der Parteien aus dem Kemmerich-Fiasko gelernt? NP-Redakteurin Petra Rückerl warnt in ihrem Kommentar vor den Spielchen des Faschisten Björn Höcke.