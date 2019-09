Der britische Premierminister Boris Johnson will am 15. Oktober ein neues Parlament wählen lassen, sollten ihm die Abgeordneten den Weg zu einem No-Deal-Brexit per Gesetz versperren. Schon gestern wurde bis tief in die Nacht im Unterhaus debattiert.

Nachdem Johnson seine hauchdünne Mehrheit verloren hat, geht es für ihn jetzt um das politische Überleben - und um seine Idee, die EU zur Not auch ohne Vertrag zu verlassen.

Debatte und Entscheidung aus dem britischen Unterhaus jetzt live:

RND/ Reuters/dpa