Caracas

In der venezolanischen Hauptstadt Caracas ist am Mittwoch eine Demonstrantin bei Protesten gegen Staatschef Maduro getötet worden. Das berichtet die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf die Nichtregierungsorganisation Venezolanische Beobachtungsstelle für soziale Konflikte. Dabei sei die 27-Jährige von einer Kugel am Kopf getroffen worden.

Erneut kam es in Venezuela am Mittwoch zu heftigen Ausschreitungen zwischen Gegnern des Präsidenten Nicolás Maduro und Sicherheitskräften. Tausende versammelten sich in verschiedenen Teilen Caracas. Im Viertel El Paraiso setzten Soldaten der Nationalgarde Tränengas und Gummigeschosse gegen eine kleinere Gruppe von Maduro-Gegnern ein.

Der selbst ernannte Übergangspräsident Juan Guaidó, gab sich am Mittwoch kämpferisch, obwohl sein Aufruf an das Militär, sich gegen Maduro zu erheben, weitgehend ungehört verhallt war. „Es ist jetzt völlig klar, dass der unrechtmäßige Präsident verloren hat“, sagte er vor Anhängern.

Maduro warf Guaidó vor, im Auftrag der USA einen Putschversuch gegen ihn unternommen zu haben. „Das kann nicht unbestraft bleiben“, sagte er. Der sozialistische Parteichef Diosdado Cabello erklärte bei einer Kundgebung am Mittwoch, die Streitkräfte Venezuelas stünden vereint hinter Maduro. Nur einige wenige seien übergelaufen. Die Revolte der Opposition sei gescheitert.

Von RND/mkr/AP