„Das waren nicht meine ersten Morddrohungen“: Grünen-Politikerin Emilia Fester im Interview

Berlin

Der 17. März war ein besonderer Tag für Emilia Fester. Die Grünen-Politikerin und mit 23 Jahren jüngste Bundestagsabgeordnete hielt in der Impfpflicht-Debatte ihre erste Rede im Hohen Haus. Fester ist Befürworterin einer allgemeinen Impfpflicht und hat sich im Parlament der Gruppe um die SPD-Politikerin Heike Baehrens angeschlossen.

Besonders waren jedoch auch die Reaktionen auf Festers Rede: Über mehrere Tage wurde sie in den Sozialen Medien von Tausenden Menschen nicht nur kritisiert, sondern auch angegriffen, beleidigt und bedroht. Auch der Bundesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG) stimmte mit ein und bezeichnete Fester in einem später wieder gelöschten Facebook-Post als „Göre“, „Rotzlöffel“ und „lächerliches Kindchen“.

#ImpfPflicht | Die jüngste Abgeordnete des Deutschen Bundestages @emiliafester @gruenebundestag zählt auf, worauf sie alles während der Pandemie, aus Rücksicht auf andere, verzichtet habe. Doch nun habe man etwas, dass uns schützen könne, deshalb wolle sie ihre Freiheit zurück. pic.twitter.com/dpCqlbUAXp — phoenix (@phoenix_de) March 17, 2022

Mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) sprach Fester über herabwürdigende Kommentare, Morddrohungen und die eigentliche Intention ihrer vielbeachteten, emotionalen Bundestagsrede.

Die Rede zur allgemeinen Impfpflicht war Ihre erste Rede überhaupt im Deutschen Bundestag. Haben Sie mit dieser Flut an Reaktionen – vor allem negativen – gerechnet?

Ich habe mit Reaktionen gerechnet, aber nicht in diesem Ausmaß. Ich möchte aber anmerken, dass ich etwa gleich viele positive Nachrichten bekommen habe – nur nicht so öffentlich, sondern eher stiller. Aber das ist sehr symptomatisch für diese Pandemie, dass viele der jungen Menschen, die ich vertrete, öffentlich verstummt sind. Gerade deshalb war es mir ein Anliegen, ihnen eine Stimme zu verleihen.

In der öffentlichen Wahrnehmung überwogen aber negative, oftmals beleidigende Nachrichten. Waren Sie darauf vorbereitet?

Ich hatte nicht damit gerechnet, dass mein Name fünf Tage in Folge in den Twitter-Trends ist. Aber ich habe auch vorher schon erlebt, welche Reaktionen es auslöst, wenn ich mich lautstark für etwas Kontroverses ausspreche, wie in diesem Fall die Impfpflicht. Das waren nicht die ersten Morddrohungen, die ich bekommen habe.

Waren viele Mord- und Gewaltdrohungen unter den Nachrichten, die Sie erhalten haben?

Ja, und wir prüfen nun auch rechtliche Schritte. Die Organisation Hate Aid hilft uns, das zu sortieren. Das Internet ist kein rechtsfreier Raum, und dementsprechend werden wir dagegen jetzt auch vorgehen.

Gab es Nachrichten und Kommentare, die für Sie besonders herausstachen?

Mir sind besonders Nachrichten aufgefallen, die auf mein Alter abzielen. Ich habe in meinem Wahlkampf schon immer wieder über Ageism, also über Altersdiskriminierung gesprochen. Es gibt eine sehr eigene Form, junge Menschen zu diskreditieren und zu beleidigen. Bei Twitter wurde vielfach unter dem Hashtag „Göre“ über mich geschrieben, oft auch in Kombination mit den Worten „Rotzgöre“ oder „Rotzlöffel“.

Mir wird aufgrund meines Alters abgesprochen, eine eigene Meinung zu haben – und vor allem die Berechtigung, im Bundestag sprechen zu dürfen. Ich bin angetreten, um gegen genau so etwas zu kämpfen, denn natürlich haben wir als junge Generation ein Anrecht darauf, in der Politik mitzuentscheiden und über unsere Zukunft mitzubestimmen.

Zielten die Reaktionen auch explizit darauf ab, dass Sie eine junge Frau sind?

Auf jeden Fall. Das sieht man schon am Begriff „Göre“. So werden vor allem Mädchen und junge Frauen bezeichnet. An dieser Stelle treffen Sexismus und die Diskriminierung aufgrund des Alters zusammen und äußern sich anders, als es bei einem jungen Mann der Fall wäre. Auch gegen junge Politiker wie Kevin Kühnert richtet sich starker Hass, aber ich glaube, er wird dabei weniger auf seinen Körper reduziert und bekommt weniger Nachrichten in denen steht, er müsse „mal durchgevögelt werden“.

Wie gut gelingt es Ihnen mit so einer Flut an Hass-Nachrichten umzugehen?

Das Ausmaß hat mich das Wochenende über ganz schön genervt, weil ich mich doch recht viel damit beschäftigen musste. Aber ich will mich davon nicht unterkriegen lassen. Und die Reaktionen zeigen mir, dass ich offenbar etwas gesagt habe, das wichtig ist und zu wenig angesprochen wird. Ich bin deshalb froh, dass ich die Rede so gehalten habe und sie Aufmerksamkeit für die Perspektive junger Menschen in der Pandemie geschaffen hat. Die Grünen-Parteivorsitzende Ricarda Lang sagte mal: Meine Resignation bekommt ihr niemals. Und dem will ich mich anschließen und stattdessen weiterkämpfen.

Die hasserfüllten Nachrichten und Beleidigungen haben am Ende aber nicht nur Sie getroffen, sondern auch Menschen, die Ihnen nahestehen…

Ja, und das hat für mich eine Grenze überschritten. Ich bin eine Person des öffentlichen Lebens, ich habe mir das ausgesucht. Mein privates und auch mein Arbeitsumfeld aber nicht, und trotzdem trifft der Hass auch sie. Das hat mir gezeigt, welche Ausmaße diese Reaktionen auf meine Rede haben. Und es verdeutlicht auch, wie sehr dieser rechte Mob, der da nicht nur auf mich losgegangen ist, jeden Anstand verloren hat.

Nun wurde viel über die Reaktionen auf ihre Rede gesprochen. Sprechen wir über die Rede selbst: Was wollten Sie damit erreichen?

Ich habe in meiner Rede eine Perspektive aufgeworfen, die in der Pandemie und auch grundsätzlich in der Politik viel zu wenig gehört wurde: Die Perspektive von Jugendlichen auf all die Einschnitte in unser freies Leben durch die notwendigen Maßnahmen.

Es wurde kaum darüber gesprochen, dass Studierende ihre Bibliotheken teilweise seit zwei Jahren nicht von innen gesehen haben, dass uns wichtige Lebensereignisse fehlen und wir diese vergangenen zwei Jahre nicht zurückbekommen. Dabei haben wir ein Mittel gefunden, um uns dieses Leben wieder langfristig zu ermöglichen – die Impfpflicht ab 18. Meine Rede war ein Appell an die Solidarität und eine Bitte, der Impfpflicht zuzustimmen, für die Kinder, die Jugendlichen, unsere Freiheit.

In Ihrer Rede ging es auch um die Freiheit. Ein Begriff, mit dem vor allem Gegner der Impfpflicht argumentieren…

Ich wollte den Freiheitsbegriff, der von der Gruppe um Wolfgang Kubicki so stark benutzt wird, einmal umdrehen: Freiheit ist nicht nur die körperliche Unversehrtheit. Freiheit heißt auch, dass wir wieder in vollem Umfang Bildung genießen, aber auch andere Dinge tun können, die uns Spaß machen und die für unser Leben wichtig sind. Viele sprechen jetzt von einem „Freedom Day“ und sagen: Das geht doch alles wieder! Die Frage ist aber doch: Fühlt man sich, nur weil ein „Freedom Day“ ausgerufen wird, sicher genug, um wieder in ein unbeschwertes Leben zurückzufinden? Um genau das zu erreichen, brauchen wir die Impfpflicht, um die Virenlast in der Gesellschaft zu reduzieren.

Anstatt über die Inhalte und Appelle meiner Rede zu sprechen, wird auf Twitter über meinen Urlaub im Sommer vor zwei Jahren debattiert und über wilde Beleidigungen. Diesen Erfolg sollten wir den Hetzern nicht gönnen.

Lasst uns weiter laut sein! #ImpfpflichtAb18 — Emilia "Milla" Fester (@emiliafester) March 22, 2022

In Ihrer Rede haben Sie davon gesprochen, in den vergangenen zwei Jahren nicht im Ausland gewesen zu sein. Twitter-Nutzer haben Ihren Instagram-Account durchkämmt, ein Foto aus Dänemark im Sommer 2020 gefunden, und werfen Ihnen nun vor, die Unwahrheit gesagt zu haben. Haben Sie da ungenau formuliert?

Das Schlimmste an diesem „Shitstorm“ ist für mich, dass sich so viel um Strohmann-Argumente gedreht hat, anstatt sich mit meinen Inhalten und Appellen auseinander zu setzen. Am Ende wurde mehr über meinen Urlaub gesprochen als darüber, dass junge Menschen in dieser Pandemie vergessen wurden. Eigentlich will ich mich auf diese Strohmann-Argumente gar nicht einlassen. Ich war im Sommer vor zwei Jahren in Dänemark. Ich habe meinen Post dazu auch nicht gelöscht und das nicht verheimlicht. Mir ging es um das, was mir durch Corona entgangen ist: Ein Auslandssemester, eine große Reise, oder Kulturen kennenlernen, die ich noch nicht kannte. Es geht um die vielen Versäumnisse meiner Generation.

Es gibt – auch im Deutschen Bundestag – viele, die sich für die Corona-Impfungen, aber gegen eine Impfpflicht aussprechen, weil die Impfung nicht zu einer vollständigen Immunität wie etwa bei den Masern führt. Können Sie diese Argumentation nachvollziehen?

Für die Beherrschbarkeit dieser Pandemie geht es nicht darum, das Virus auszurotten. Das werden wir nicht schaffen. Es geht um eine Art der gesellschaftlichen Herdenimmunität. Diese Krankheit muss endemisch werden Um das zu schaffen, brauchen wir eine höhere Impfquote, brauchen wir eine niedrigere Viruslast in der Gesellschaft und viel mehr mildere Verläufe und brauchen wir noch viel weniger Menschen auf den Intensivstationen. Dafür brauchen wir die Impfpflicht.

Ich bin der festen Überzeugung, dass das der Weg aus der Pandemie ist. Und darüber diskutiere und streite ich auf einer fairen Basis auch gerne mit Menschen, die einer anderen Meinung sind. Ich habe Verständnis für diese andere Meinung. Sie wird auch in Teilen meiner eigenen Fraktion vertreten und wir finden einen respektvollen Umgang miteinander, wenn wir darüber diskutieren, auch wenn ich einer komplett anderen Auffassung bin.

Von Felix Huesmann/RND