Berlin

Seit 18 Uhr sind die Wahllokale geschlossen, die Bürger in Sachsen und Brandenburg haben gewählt. Laut den ersten Prognosen gewinnt die CDU in Sachsen deutlich vor der AfD. Bei der Landtagswahl in Brandenburg ist die SPD nach Prognosen stärkste Kraft geworden, musste aber starke Verluste hinnehmen. Dahinter landete am Sonntag mit massiven Zugewinnen die AfD, wie erste Zahlen von ARD und ZDF zeigten.

Brandenburgs Ministerpräsident und SPD-Spitzenkandidat Dietmar Woidke hat positiv auf die Wahlprognose reagiert. „Mir war es wichtig, dass Brandenburg in guten Händen bleibt“, sagte Woidke in der ARD. „Ich bin erstmals froh, dass das Gesicht Brandenburgs auch in Zukunft ein freundliches bleiben wird.“ Woidke nannte es eine große Herausforderung, nun eine stabile Regierung zu bilden.

Der frühere Ministerpräsident Matthias Platzeck ( SPD) bewertet die Wahl-Prognose für die SPD ebenfalls positiv. „Ich halte das auch für eine gute Botschaft“, sagte Platzeck in der ARD. Zugleich zeigte er sich besorgt über die gestiegene Zustimmung für die AfD. Die SPD müsse sich neue Wege einfallen lassen, um die Menschen wieder mitzunehmen, sagte Platzeck.

Brandenburgs SPD-Generalsekretär Erik Stohn sieht nun einen Regierungsauftrag für seine Partei. „Also ich glaube: Wir haben jetzt einen ganz klaren Regierungsauftrag erhalten durch die Brandenburgerinnen und Brandenburger“, sagte der Politiker am Sonntag im rbb.

Weniger erfreut fiel die Reaktion bei Ingo Senftleben, dem CDU-Spitzenkandidaten in Brandenburg aus. „Ich hätte heute gern ein besseres Ergebnis präsentiert. Ihr seid nicht verantwortlich“, sagte er am Sonntagabend bei der Wahlparty in Potsdam. „Ich fühle mich als Spitzenkandidat dafür verantwortlich.“

Es dürfe aber nicht vergessen werden, dass Rot-Rot krachend eingebrochen sei. „Es werden nun Gespräche mit Parteien geführt, die mit uns Gespräche führen wollen“, sagte Senftleben. Über Regierungsverantwortung würden dann alle CDU-Mitglieder entscheiden.

Die AfD in Brandenburg zeigte sich zufrieden, hätte sich jedoch mehr gewünscht. „Die Marke 20 plus x war ausgegeben. Ich hätte mir natürlich gewünscht, dass wir als Sahnehäubchen auch stärkste Kraft werden“, sagte Spitzenkandidat Andreas Kalbitz.

Große Freude bei CDU in Sachsen - doch auch die AfD feiert

Mit Freude reagierte der sächsische Ministerpräsident Kretschmer ( CDU) in Dresden: "Das freundliche Sachsen hat gewonnen." Außerdem versprach er eine stabile Regierung. „Wir haben jetzt 5 Jahre Zeit, um mit denen zu reden, die wir bislang nicht erreicht haben.“ Weiter sagte er: „Das Entscheidende ist doch, das hier ein klares Signal von dieser Landtagswahl ausgeht: Es ist möglich, eine Regierung zu bilden mit positiven Kräften, die mit Kraft nach vorn geht.“

Doch trotz Platz zwei fand auch Sachsens AfD-Chef Jörg Urban positive Worte. Er bezeichnete das Abschneiden seiner Partei als historisch. „Heute ist ein historischer Tag. Unsere Partei hat die CDU-Hochburg Sachsen gehörig ins Wanken gebracht“, sagte Urban am Sonntagabend. „Die AfD ist heute Abend der Wahlsieger.“

Auch AfD-Chef Jörg Meuthen fand im ZDF trotz der wohl verpassten Wahlsiege freundliche Worte: "Der Osten - das ist nicht Dunkel-Deutschland, das ist Hell-Deutschland."

Der Vorsitzende der Unionsfraktion, Ralph Brinkhaus, hat den Wahlkampf von Ministerpräsident Michael Kretschmer (beide CDU) gelobt. „Der hat einfach sein eigenes Ding gemacht“, sagte Brinkhaus am Sonntagabend in der ARD. „Der hat nicht nach links geguckt, der hat nicht nach rechts geguckt, sondern stand für sich. Und ich glaube, das ist jetzt auch die Aufgabe für uns als Union. Auf uns zu schauen, unsere Sache zu machen und nicht irgendwo nach links oder rechts zu schauen.“

Mit Blick auf die Koalition im Bund sagte Brinkhaus: „Wir müssen im Herbst jetzt liefern.“ Die Koalition müsse zeigen, „dass wir das Thema Klima, dass wir das Thema Wirtschaft, was immer wichtiger wird, das Thema äußere Sicherheit und innere Sicherheit auch tatsächlich anpacken“. Er fügte an: „Und das ein bisschen besser kommunizieren als in der Vergangenheit.“

Geäußert hat sich auch schon Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff ( CDU) im ZDF: "Die Ergebnisse in Brandenburg und Sachsen zeigen: Die Große Koalition in Berlin muss jetzt liefern."

Unseren Live-Blog zu den Landtagswahlen finden Sie hier.

RND/dpa/cz