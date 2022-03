Chinas Außenminister Wang Yi kommt zu Überraschungsbesuch bei den Taliban in Kabul

Islamabad

Der chinesische Außenminister Wang Yi ist am Donnerstag zu einem unangekündigten Besuch bei der seit August herrschenden Taliban-Regierung in Kabul eingetroffen. Er wurde auf dem internationalen Flughafen von Kabul von Außenminister Amir Chan Muttaki mit einem roten Teppich empfangen, wie dieser auf Twitter schrieb.

Ziel des Besuchs ist offenbar die Verbesserung der wirtschaftlichen und politischen Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern und in der Region. China und die Taliban haben gute Beziehungen aufgebaut, aber kein Land, auch nicht Peking, hat die Taliban-Regierung bisher anerkannt.

Ein chinesisches Unternehmen plant die weltweit zweitgrößte Kupfermine in Afghanistan

Der Sprecher des Taliban-Außenministeriums, Abdul Kahar Balchi, sagte, Wang Yi habe nach seiner Ankunft mit Muttaki Gespräche über „eine Reihe wichtiger Fragen“ geführt. Der chinesische Spitzendiplomat traf demnach auch mit anderen Taliban-Regierungsvertretern zusammen. Es war sein erster Besuch in Kabul, seit die militant-islamistischen Taliban nach dem chaotischen Abzug der US-geführten internationalen Streitkräfte im vergangenen August wieder die Macht in Afghanistan übernommen hatten.

Taliban-Vertreter haben wiederholt ihre Bereitschaft signalisiert, den Weg für ausländische Investitionen in Afghanistans Minen zu ebnen. Das Projekt eines chinesischen Unternehmens für eine Kupfermine in Afghanistan ist seit Jahren aufgrund von Unsicherheiten in der Vergangenheit und mangelnder Sicherheit ins Stocken geraten. Die Mes-Ajnak-Kupfermine in der Provinz Logar südlich von Kabul wird nach ihrer Eröffnung die zweitgrößte der Welt sein.

RND/dpa