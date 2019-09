London

Der EU-Austritt Großbritanniens muss laut Brexit-Partei-Chef Richard Tice wegen der Entscheidung des Obersten Gerichts verschoben werden. Das Urteil, dass die Zwangspause des Parlaments nichtig sei, bedeute, dass Großbritannien die Europäische Union um eine erneute Verlängerung der Brexit-Frist bitten müsse, sagte der Europaparlamentsabgeordnete der BBC.

Das Parlament werde wahrscheinlich am Mittwoch wieder einberufen werden und Premierminister Boris Johnson könnte zum Rücktritt gezwungen werden, sagte Tice. "Die Öffentlichkeit muss verstehen, dass wir die Europäische Union nicht am 31. Oktober verlassen und dass es einen Antrag bei der Europäische Union für eine Verlängerung geben muss", sagte er. Auch Unterhauspräsident John Bercow bestätigte, dass das Parlament am Mittwoch wieder zusammen treten wolle.

Der für den Brexit zuständige Europaparlamentsabgeordnete Guy Verhofstadt twitterte nach der Gerichtsentscheidung, die Rechtsstaatlichkeit Großbritanniens sei am Leben. Auch die Transparenz-Aktivistin Gina Miller, eine der Klägerinnen und Kläger gegen die Zwangspause, äußerte sich erfreut über das Urteil.

RND/AP