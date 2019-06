Deutschland/Welt Irans geistlicher Führer - Chamenei schließt Verhandlungen mit den USA aus Das Verhältnis zwischen Iran und den USA ist angesichts des Streits um das Atomabkommen angespannt. Nun hat der oberste Führer des Iran Verhandlungen mit Washington kategorisch ausgeschlossen.

Das von der Office of the Iranian Supreme Leader zu Verfügung gestellte Bild zeigt Ajatollah Ali Chamenei, geistlicher Führer des Iran, während eines Treffens mit Shinzo Abe, dem Ministerpräsidenten von Japan. Quelle: Office of the Iranian Supreme Leader/dpa