Bundestag: Göring-Eckardt räumt Fehler im Umgang mit Selenskyj-Rede ein

In einer bewegenden Ansprache an den Deutschen Bundestag appellierte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Donnerstag an die Bundesregierung, der Ukraine beizustehen. „Bundeskanzler Scholz, bitte helfen Sie uns, diesen Krieg zu stoppen“, sagte Selenskyj zu Olaf Scholz (SPD) direkt.

Nach seiner Rede ging Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt (Grüne) zur Tagesordnung über. „Das ist peinlich und würdelos“, so die Kritik. Am Freitag räumte Göring-Eckardt nun Fehler ein.

Selenskyj appelliert an Scholz: „Helfen Sie uns, diesen Krieg zu stoppen"

„Das war nicht die richtige Entscheidung. Das muss man ganz klar sagen“, so die Vizepräsidentin im WDR. „Es wäre sehr viel besser gewesen, entweder eine Unterbrechung zu machen oder eine Debatte zu führen.“

Aber auch persönlich zeigte die Grünenpolitikerin am Freitag Reue. „Ich hätte mich auch einen Moment über das Protokoll hinwegsetzen müssen“, sagte sie.

Ich hätte mich einen Moment über das Protokoll hinwegsetzen müssen und sagen, das ist mir jetzt egal: wir machen jetzt wenigstens einen Moment Abstand und Pause.



Mit @frheinrich habe ich bei @WDR2 über die #Selenskyj-Rede im Bundestag gesprochen. pic.twitter.com/NiaTDeDLpj — Katrin Göring-Eckardt (@GoeringEckardt) March 18, 2022

Göring-Eckardt gratulierte nach Selenskyjs Ansprache zwei Abgeordneten zum Geburtstag und leitete dann zur Debatte über die Corona-Impfpflicht über.

Die Bundestagsvizepräsidentin sei am Donnerstag zur Tagesordnung übergegangen, nachdem es am Mittwoch und Donnerstag mehrere Debatten zum Krieg in der Ukraine gegeben hatte. Oppositionsführer Friedrich Merz (CDU) empörte sich noch im Bundestag über die Entscheidung, die Verantwortung Deutschlands im Krieg in der Ukraine nicht an Selenskyjs Rede anzuschließen.

RND/hyd