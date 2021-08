Am Dienstag beraten Bund und Länder auch über die Bewältigung der Hochwasserkatastrophe. Die Aufbauhilfen will das Bundeskabinett in der kommenden Woche beschließen, das geht aus der Beschlussvorlage für die Konferenz hervor, die der NP vorliegt. Zudem will der Bund Milliarden in Warnsysteme investieren.