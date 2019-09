Deutschland/Welt Polizei - Bundesgericht bestätigt Kennzeichnungspflicht für Polizisten Die Kennzeichnungspflicht für Polizisten ist rechtmäßig. Zwei Polizisten aus Brandenburg hatten dagegen geklagt, jetzt hat das Bundesverwaltungsgericht ihre Revision verworfen. Die Kennzeichnungspflicht stärke Transparenz und erleichtere die Aufklärung illegalen Handelns von Polizisten.

Ein Beamter der Bereitschaftspolizei Rheinland-Pfalz trägt beim Einsatz am Hauptbahnhof in Mainz die neue Kennzeichnung an der Uniform, die aus einer fünfstelligen Nummer besteht. Quelle: Arne Dedert/dpa