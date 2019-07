London

Der britische Botschafter in den USA, Kim Darroch, hat sein Amt niedergelegt. Das teilte das Außenministerium in London am Mittwoch mit. Vorausgegangen war ein Streit zwischen London und Washington über durchgesickerte Botschafterdepeschen.

Darin hatte der britische Botschafter die Trump-Regierung unter anderem als „unfähig“ bezeichnet. Der US-Präsident hatte Kim Darroch daraufhin per Twitter als „dummen Kerl“ und „aufgeblasenen Depp“ beschimpft.

Lesen Sie auch: Großbritannien bemüht sich um Schadensbegrenzung in Botschafter-Affäre

Von RND/dpa/cz