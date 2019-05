London

Die Briten nehmen auf jeden Fall an der Europawahl teil. Das gab Vize-Regierungschef David Lidington am Dienstag bekannt, wie zuerst der Focus berichtete. Weil sich das britische Unterhaus noch immer über den EU-Austritt streitet, war bis zuletzt unklar, ob das Vereinigte Königreich an der Wahl teilnimmt.

Lidington sagte, dass selbst im Falle einer Einigung die Zeit letztlich zu knapp sei, um den Brexit noch vor der Europawahl am 23. Mai zu vollziehen. Vorbereitet sind die Briten jedenfalls auf ihren letzten Wahlkampf: Vor einigen Wochen hatte Premierministerin Theresa May vorsorglich bereits die notwendigen Schritte eingeleitet, um an der Wahl teilnehmen zu können.

Von RND/lf