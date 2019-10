Grundsätzlich haben die britischen Abgeordneten im Unterhaus einer vorgezogenen Parlamentswahl im Dezember zugestimmt. Sie billigten das Neuwahlgesetz am Dienstagabend in zweiter Lesung ohne formelles Votum. Die Wahl soll am 12. Dezember stattfinden und nicht wie von der Opposition gefordert am 9. Dezember.

Später am Abend dürfte das Gesetz das Unterhaus passieren. Sobald das Oberhaus es abgesegnet hat, wird Großbritannien auf seine erste Wahl in einem Dezember seit 1923 zusteuern. Johnson, der über keine Mehrheit im Parlament verfügt, will mit der Wahl eines neuen Parlaments eine eigene Mehrheit erringen und einen Brexit nach seinen Vorstellungen durchsetzen.

