Luxemburg

Bei den Brexit-Verhandlungen gibt es nach Angaben aus EU-Kreisen eine mögliche Lösung für das größte Hindernis für eine einvernehmliche Scheidung: Die Irische See ist als Zollgrenze zwischen EU und Großbritannien im Gespräch. Das Problem sei „kurz davor, gelöst zu werden“, sagte am Dienstag ein EU-Diplomat. Eine „harte Grenze“ zwischen EU-Mitglied Irland und dem zum Vereinigten Königreich gehörenden Nordirland würde damit vermieden. Die EU besteht darauf, dass es auf der irischen Insel keine solche harte Grenze geben dürfe.

EU-Chefunterhändler Michel Barnier sagte nach Angaben des Diplomaten in einer Telefonkonferenz mit Parlamentariern, die Irische See solle größtenteils die Zollgrenze zwischen Großbritannien und der EU werden. Die Gespräche seien „sehr aktiv und andauernd und ein positives Ergebnis ist noch möglich“, sagte der Diplomat.

"Abkommen scheint in greifbarer Nähe"

Dass die Brexit-Verhandlungen vorankommen, sagt auch der Linken-Europaabgeordnete Martin Schirdewan. „Ein Abkommen scheint mittlerweile in greifbarer Nähe“, so Schirdewan am Dienstagnachmittag nach einer Unterrichtung durch EU-Unterhändler Michel Barnier. „Jetzt muss alles dafür getan werden, die rechtliche Grundlage für die Sicherung des Friedensprozesses in Nordirland zu schaffen und die sozialen Rechte der Betroffenen dauerhaft zu bewahren.“

Experten der EU und Großbritanniens verhandelten am Dienstag den ganzen Tag über ein Austrittsabkommen, mit dem der Brexit am 31. Oktober geregelt vollzogen werden kann. Dabei geht es um die umstrittene Frage einer offenen Grenze in Irland. Bis Mittwoch soll ein Vertragsentwurf stehen, damit er beim EU-Gipfel diese Woche gebilligt werden könnte. Ob dies wirklich so rasch gelingt, ist aber unklar. Deutsche Regierungsvertreter zeigten sich am Dienstag eher skeptisch, dass binnen so kurzer Frist ein Vertragstext gelingt.

Barnier informierte die sogenannte Brexit-Steuerungsgruppe des EU-Parlaments, der Schirdewan angehört. Das Parlament müsste einen Austrittsvertrag billigen.

