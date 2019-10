Berlin

Die Bremer Lürssen-Werft hat die insolvente Elsflether Werft, die das Marineschulschiff „ Gorch Fock“ saniert, gekauft. Insolvenzverwalter Tobias Brinkmann und die Lürssen-Werft unterzeichneten am Wochenende einen entsprechenden Kaufvertrag. Das erfuhr das RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) aus Kreisen des Gläubigerausschusses.

Brinkmann will noch am Montagmorgen die Belegschaft in Elsfleth über Details des Kaufvertrages informieren. Nach RND-Informationen verpflichtet sich Lürssen, sämtliche der rund 130 Mitarbeiter des Schiffbaubetriebes an der Unterweser zu übernehmen. Der Kaufpreis soll im einstelligen Millionenbereich liegen. Die noch notwendige Zustimmung des Gläubigerausschusses gilt als Formsache.

Lürssen will " Gorch Fock " bis 2020 generalüberholen

Die Lürssen-Gruppe aus Bremen-Vegesack hatte die Übernahme prüfen lassen, weil sie mit bislang sieben Werften in Deutschland eine starke Stellung hat und viele große Schiffe für die Bundeswehr baut. Sie hat sich verpflichtet, den Dreimastsegler bis Herbst 2020 generalzuüberholen und an die Marine zu übergeben.

Die Marine bildet auf dem Dreimastsegler ihre Offiziersanwärter aus. Die Kosten der Sanierung haben sich von geplant zehn Millionen Euro auf 135 Millionen Euro erhöht, für die der Steuerzahler gerade stehen muss. Das Debakel hatte auch die frühere Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen ( CDU) in Schwierigkeiten gebracht.

Fassmer-Werft geht leer aus

Derzeit wird auf der Fassmer-Werft in Berne (Landkreis Wesermarsch) an der „ Gorch Fock“ gearbeitet. Auch sie hatte auf die Elsflether Werft geboten. Nach dem Zuschlag für den Konkurrenten wird aber erwartet, dass die Bark in den nächsten Tagen die kurze Strecke über die Unterweser zu Lürssen geschleppt wird.

Die Elsflether Werft brauchte dringend einen Investor, um ihre etwa 130 Arbeitsplätze zu sichern und Schulden zu bedienen. Die Werft war durch das Großprojekt „ Gorch Fock“ in Schieflage geraten. Im Februar hatte sie wegen Zahlungsunfähigkeit Insolvenz angemeldet. Die Eigenverwaltung und die Justiz suchen nach mehreren Millionen Euro, die unter der alten Werftführung verschwunden sind. Die Ex-Vorstände erklären, das Geld sei in aussichtsreiche Nebengeschäfte investiert worden.

Von Jörg Köpke/RND